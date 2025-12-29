بعد احداث الامس.. هدوء حذر في الساحل السوري

فيما خيم الهدوء الحذر على مناطق الساحل السوري إثر المواجهات التي اندلعت أمس الأحد خلال تظاهرات احتجاجية في مدن وطرطوس، كشف عدد من المدنيين الذين أصيبوا خلال تلك الاحتجاجات ما جرى.

وقال أحد المصابين من على سريره في إحدى مستشفيات اللاذقية للعربية/الحدث إنه بينما كان يمشي في سبيله عند دوار الجمهورية انقض عليه 4 مدنيين وراحوا ينهالون عليه ضرباً بالعصي والسكاكين.



فيما أوضح مصاب آخر أنه بعض المشاغبين راحوا يلقون الحجارة وحتى الرصاص على المتظاهرين وعناصر .

وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد الأحمد، أكد مساء أمس الأحد، أن المواجهات لم تبدأ بعفوية بل كانت تحريضية، مشدداً في تصريحات للعربية/الحدث على أن رصدت عناصر مسلحة وملثمة وسط الاحتجاجات.



كما أشار إلى أن المسلحين استغلوا الاحتجاجات للاعتداء على الأمن والمواطنين، مضيفاً أنه تم رصد عناصر لفلول النظام السابق.