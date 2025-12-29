تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد احداث الامس.. هدوء حذر في الساحل السوري

Lebanon 24
29-12-2025 | 01:28
A-
A+
Doc-P-1461161-639025940871179408.webp
Doc-P-1461161-639025940871179408.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فيما خيم الهدوء الحذر على مناطق الساحل السوري إثر المواجهات التي اندلعت أمس الأحد خلال تظاهرات احتجاجية في مدن اللاذقية وطرطوس، كشف عدد من المدنيين الذين أصيبوا خلال تلك الاحتجاجات ما جرى.
وقال أحد المصابين من على سريره في إحدى مستشفيات اللاذقية للعربية/الحدث إنه بينما كان يمشي في سبيله عند دوار الجمهورية انقض عليه 4 مدنيين وراحوا ينهالون عليه ضرباً بالعصي والسكاكين.

فيما أوضح مصاب آخر أنه بعض المشاغبين راحوا يلقون الحجارة وحتى الرصاص على المتظاهرين وعناصر الأمن العام.
وكان قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية العميد عبد العزيز الأحمد، أكد مساء أمس الأحد، أن المواجهات لم تبدأ بعفوية بل كانت تحريضية، مشدداً في تصريحات للعربية/الحدث على أن السلطات الأمنية رصدت عناصر مسلحة وملثمة وسط الاحتجاجات.

كما أشار إلى أن المسلحين استغلوا الاحتجاجات للاعتداء على الأمن والمواطنين، مضيفاً أنه تم رصد عناصر لفلول النظام السابق.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة التحقيقات بأحداث الساحل السوري للحدث: مجموعتان ستتم محاكمتهما غدا بقضية الساحل
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء الجلسة الأولى في محاكمة 14 متهمًا بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل السوري (سكاي نيوز)
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
قاضي محكمة أحداث الساحل السوري: سنوجه للمتورطين تهم جرائم الفتنة وإثارة الحرب الأهلية
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24
هدوء حذر في حمص بعد جريمة قتل وأعمال عنف محدودة
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 10:34:30 Lebanon 24 Lebanon 24

السلطات الأمنية

الأمن العام

عبد العزيز

العميد عبد

اللاذقية

الجمهوري

جمهورية

الحجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2025-12-29
Lebanon24
03:27 | 2025-12-29
Lebanon24
03:07 | 2025-12-29
Lebanon24
02:48 | 2025-12-29
Lebanon24
02:38 | 2025-12-29
Lebanon24
01:35 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24