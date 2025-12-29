تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بوتين يعتمد قانونًا يمنع تطبيق أحكام المحاكم الأجنبية داخل روسيا

Lebanon 24
29-12-2025 | 01:33
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين قانونًا يمنع تنفيذ أحكام المحاكم الجنائية والدولية الأجنبية داخل أراضي روسيا.


تم نشر القانون تحت عنوان "تعديل المادة 6 من القانون الدستوري الفدرالي بشأن النظام القضائي للاتحاد الروسي" على الموقع الرسمي للنشر القانوني في البلاد.


وحسب القانون، فإن "قرارات المحاكم الأجنبية التي مُنحت اختصاصا جنائيا من قبل دول أجنبية أخرى دون مشاركة روسيا، وقرارات الهيئات القضائية الدولية التي لا يستند اختصاصها إلى معاهدة دولية بمشاركة روسيا أو إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا تخضع للتنفيذ في روسيا".


كما وقع بوتين أيضا قانونا يرسي إضافة الصلبان إلى شعار الدولة الروسي، ويهدف هذا التعديل إلى منع تشويه أحد الرموز الرسمية للبلاد.


وينص القانون على أن "التيجانين الصغيرين والكبير و(جوهرة) الكرة تتوج بصلبان مستقيمة متساوية الأذرع ذات أربعة رؤوس مدببة". (روسيا اليوم) 
