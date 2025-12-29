بوتين يعتمد قانونًا يمنع تطبيق أحكام المحاكم الأجنبية داخل روسيا

أصدر اليوم الاثنين قانونًا يمنع تنفيذ أحكام المحاكم الجنائية والدولية الأجنبية داخل أراضي .





تم نشر القانون تحت عنوان "تعديل المادة 6 من القانون الدستوري الفدرالي بشأن النظام القضائي للاتحاد الروسي" على الموقع الرسمي للنشر القانوني في البلاد.





وحسب القانون، فإن "قرارات المحاكم الأجنبية التي مُنحت اختصاصا جنائيا من قبل دول أجنبية أخرى دون مشاركة روسيا، وقرارات الهيئات القضائية الدولية التي لا يستند اختصاصها إلى معاهدة دولية بمشاركة روسيا أو إلى قرار صادر عن بموجب الفصل السابع من ميثاق ، لا تخضع للتنفيذ في روسيا".





كما وقع أيضا قانونا يرسي إضافة الصلبان إلى شعار الدولة الروسي، ويهدف هذا التعديل إلى منع تشويه أحد الرموز الرسمية للبلاد.





وينص القانون على أن "التيجانين الصغيرين والكبير و(جوهرة) تتوج بصلبان مستقيمة متساوية الأذرع ذات أربعة رؤوس مدببة". (روسيا اليوم)

