تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

إسرائيل تُدشّن أول منظومة دفاعية بالليزر "آيرون بيم" لتعزيز الحماية الجوية

Lebanon 24
29-12-2025 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1461200-639026005043917390.webp
Doc-P-1461200-639026005043917390.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت وزارة الأمن الإسرائيلية، الأحد، عن إدخال أول منظومة دفاعية تعمل بالليزر تُعرف باسم "آيرون بيم" (الشعاع الحديدي) الخدمة، للتصدي لأي تهديدات جوية.

ونقل بيان للوزارة عن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله خلال المراسم: "للمرة الأولى عالميًا، يبلغ نظام اعتراض بالليزر عالي القدرة مرحلة الجاهزية التشغيلية الكاملة، وينفذ بنجاح عمليات اعتراض متعددة".

وأضاف: "هذا الإنجاز الهائل يوجّه رسالة حاسمة إلى أعدائنا، القريبين والبعيدين على حد سواء: لا تختبرونا، وإلا فستكون العواقب وخيمة"، حسب قوله.

وتهدف منظومة الليزر هذه إلى تعزيز قدرة إسرائيل على اعتراض المقذوفات، وستُضاف إلى منظومات الدفاع الجوي الأخرى المتوفرة لديها، وعلى رأسها "القبة الحديدية". (التلفزيون العربي) 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: الجيش الإسرائيلي استلم اليوم منظومة الاعتراضات الجوية الجديدة "الضوء الحديدي" التي تعمل بأشعة الليزر من شركة رفائيل الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تاس" الروسية: منظومة الدفاع الجويّ أسقطت طائرة مسيّرة كانت تُحلّق باتّجاه موسكو
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الإسرائيلية: إسرائيل وألمانيا توقعان عقدا بقيمة 3.1 مليار دولار لتوسيع منظومة الدفاع الجوي والصاروخي "آرو-3"
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع التركية: لم يتغير شيء فيما يتعلق بحيازة تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400"
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأمن الإسرائيلية

التلفزيون العربي

يسرائيل كاتس

وزارة الأمن

الإسرائيلية

وزير الأمن

الإسرائيلي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:29 | 2025-12-29
Lebanon24
06:07 | 2025-12-29
Lebanon24
05:52 | 2025-12-29
Lebanon24
05:45 | 2025-12-29
Lebanon24
05:30 | 2025-12-29
Lebanon24
05:25 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24