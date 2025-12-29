إسرائيل تُدشّن أول منظومة دفاعية بالليزر "آيرون بيم" لتعزيز الحماية الجوية

كشفت ، الأحد، عن إدخال أول منظومة دفاعية تعمل بالليزر تُعرف باسم "آيرون بيم" (الشعاع الحديدي) الخدمة، للتصدي لأي تهديدات جوية.



ونقل بيان للوزارة عن قوله خلال المراسم: "للمرة الأولى عالميًا، يبلغ نظام اعتراض بالليزر عالي القدرة مرحلة الجاهزية التشغيلية الكاملة، وينفذ بنجاح عمليات اعتراض متعددة".



وأضاف: "هذا الإنجاز الهائل يوجّه رسالة حاسمة إلى أعدائنا، القريبين والبعيدين على حد سواء: لا تختبرونا، وإلا فستكون العواقب وخيمة"، حسب قوله.



وتهدف منظومة الليزر هذه إلى تعزيز قدرة على اعتراض المقذوفات، وستُضاف إلى منظومات الدفاع الجوي الأخرى المتوفرة لديها، وعلى رأسها " الحديدية". (التلفزيون العربي)





