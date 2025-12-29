تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إسرائيل تُدشّن أول منظومة دفاعية بالليزر "آيرون بيم" لتعزيز الحماية الجوية
Lebanon 24
29-12-2025
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت
وزارة الأمن الإسرائيلية
، الأحد، عن إدخال أول منظومة دفاعية تعمل بالليزر تُعرف باسم "آيرون بيم" (الشعاع الحديدي) الخدمة، للتصدي لأي تهديدات جوية.
ونقل بيان للوزارة عن
وزير الأمن
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
قوله خلال المراسم: "للمرة الأولى عالميًا، يبلغ نظام اعتراض بالليزر عالي القدرة مرحلة الجاهزية التشغيلية الكاملة، وينفذ بنجاح عمليات اعتراض متعددة".
وأضاف: "هذا الإنجاز الهائل يوجّه رسالة حاسمة إلى أعدائنا، القريبين والبعيدين على حد سواء: لا تختبرونا، وإلا فستكون العواقب وخيمة"، حسب قوله.
وتهدف منظومة الليزر هذه إلى تعزيز قدرة
إسرائيل
على اعتراض المقذوفات، وستُضاف إلى منظومات الدفاع الجوي الأخرى المتوفرة لديها، وعلى رأسها "
القبة
الحديدية". (التلفزيون العربي)
Advertisement
