زيلينسكي: طلبت من ترامب ضمانات لـ 50 سنة

وسط الأجواء الإيجابية والتفاؤل الذي طغا على لقاء الرئيس الأميركي بنظير الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كشف الأخير بعضاً مما دار في الكواليس.



وأوضح زيلينسكي في محادثة مع الصحفيين عبر تطبيق واتساب اليوم ⁠الاثنين أن المسودة المطروحة لإطار السلام وإنهاء الحرب الروسية ‍تضمنت ضمانات أمنية ‍أميركية لأوكرانيا لمدة ‍15 ⁠عاما.



كما أضاف ⁠أنه ‌طلب من الرئيس الأميركي ضمانات تصل إلى 50 عاماً، وفق ما نقلت وكالة .



"الاتفاق قريب"

وكان أعلن مساء أمس أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في بات قريباً، لكنه لم يفد بإحراز اختراق بشأن مسألة الأراضي المتنازع عليها بعد محادثات جديدة مع الرئيسين الأوكراني والروسي.



كما أوضح ترامب الذي تعهّد بإنهاء النزاع في اليوم الأول من رئاسته التي بدأت قبل نحو عام، بأنه سيتضح في غضون أسابيع ما إذا كان ممكنا إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص منذ شباط/فبراير 2022.



يذكر أن الخطة الحالية التي نُقّحت بعد أسابيع من المفاوضات الأميركية المكثفة، تقضي بوقف الحرب على خطوط الحالية في منطقة دونباس الشرقية، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح.



في حين تتمسك بهذا المطلب، فضلاً عن تخلي عن حلم الانضمام إلى ، وعدم نشر قوات أوروبية على الأراضي الأوكرانية.

