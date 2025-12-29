كان على متنها 194 راكباً... هبوط طائرة في أميركا بشكلٍ عاجل

بعد إنبعاث رائحة داخل المقصورة، هبطت طائرة تابعة لشركة " "، كانت متجهة من مدينة في إلى ، اضطرارياً في الدولي، كإجراء إحترازيّ.

وقال المتحدث باسم الشركة إنّ "الطائرة من طراز " A321"، وكان على متنها 194 راكباً وستة من أفراد الطاقم".

وأكّد أنّ "الهبوط تمّ بسلام، وأنه جرى لاحقاً نقل الركاب إلى طائرة بديلة واصلوا بها رحلتهم إلى لوس أنجلوس". (ارم نيوز)