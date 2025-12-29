تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

توقّعات مُرعبة لبابا فانغا عن العام 2026... كوارث غير مسبوقة وحرب عالميّة ثالثة

Lebanon 24
29-12-2025 | 06:38
تنبأت العرافة البلغارية الكفيفة "بابا فانغا"، الملقبة بـ"نوستراداموس البلقان"، جملة من التوقعات التي وصفت بالمرعبة والمشؤومة لعام 2026، تتضمن اندلاع حرب عالمية ثالثة، وحدوث كوارث طبيعية غير مسبوقة، وتغيرات عميقة في موازين القوى الدولية، وصولا إلى نهاية حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

ووفقا لتنبؤات منسوبة إلى بابا فانغا، من المتوقع أن يشهد عام 2026 اضطرابات جيوسياسية حادة، وتفاقما في أزمة المناخ، إلى جانب تصاعد ملحوظ في تأثير الذكاء الاصطناعي على تفاصيل الحياة اليومية، ويشير التقرير إلى أن فانغا، التي يقال إنها تنبأت سابقا بوفاة الأميرة ديانا وهجمات 11 أيلول، رسمت صورة لمستقبل يتسم بعدم الاستقرار وتزايد التوترات العالمية.

ومن بين أبرز ما نُسب إليها، توقعت أول تواصل مع كائنات فضائية ذكية في تشرين الثاني 2026، مع دخول مركبة فضائية ضخمة الغلاف الجوي للأرض، كما تحدثت التنبؤات عن سلسلة كوارث طبيعية، تشمل زلازل وانفجارات بركانية وظواهر جوية متطرفة، يُتوقع أن تؤثر على نحو ثمانية بالمئة من مساحة سطح الأرض.

وعلى المستوى الدولي، نسب إلى بابا فانغا توقع اندلاع حرب عالمية ثالثة في عام 2026، تشارك فيها قوى عظمى وتمتد عبر قارات عدة، ما يؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي وتوترات دولية حادة. كما أشارت التنبؤات إلى احتمال سيطرة الصين على تايوان، وحدوث مواجهة مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى انهيار اقتصادي عالمي جديد.

كما يقال إن عام 2026 سيشكل نقطة تحول مفصلية في تطور الذكاء الاصطناعي، بما سيؤدي إلى تغيير جذري في الصناعة والحياة البشرية، ويثير تساؤلات وجودية حول استقلالية البشر.

وفي ختام هذه التوقعات، نُسب إلى بابا فانغا التنبؤ بصعود زعيم روسي جديد في عام 2026، وهو ما فتح باب التكهنات بشأن نهاية حكم بوتين وانعكاسات ذلك على النظام الدولي. (عربي 21) 
عربي-دولي

منوعات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

البريطانية

البريطاني

روسيا

الروس

