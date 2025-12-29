سلسلة كوارث طبيعية قاتلة.. ماذا شهد كوكب الأرض خلال عام 2025؟ (صور)

تعرض العالم خلال عام 2025 لموجة قاسية من الطبيعية التي أودت بحياة الآلاف وتسببت بخسائر بشرية ومادية جسيمة، إضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية في عدد من الدول.

فقد شهدت ولاية الأميركية في منتصف كانون الأول فيضانات عارمة اجتاحت مقاطعة سكاجيت، وأغرقت بلدات كاملة مثل سوماس وهاميلتون، حيث تضرر نحو 75% من منازل سوماس، واضطر أكثر من 100 ألف شخص لإخلاء منازلهم.



وفي إندونيسيا، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية أوائل كانون الأول إلى مقتل 846 شخصًا وفقدان 547 آخرين، فيما لحقت أضرار جسيمة بآلاف المنازل والغابات والمساحات الزراعية.





أما جنوب تايلاند، فشهد في نوفمبر فيضانات غير مسبوقة غمرت مدينة هات ياي، وارتفع منسوب المياه إلى 3 أمتار في بعض المناطق، ما أجبر السكان على تسلق الأشجار وأعمدة الكهرباء للنجاة، وامتد تأثير الكارثة ليشمل 10 محافظات.



وفي المكسيك، تسببت الأمطار الغزيرة بين 6 و11 تشرين الأول بفيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن 76 شخصًا، إضافة إلى تسرب نفطي امتد لمسافة 8 كيلومترات على طول نهر بانتبيك بعد تضرر أحد خطوط الأنابيب.



كما ضرب جنوب الفلبين زلزالان قويان بلغت شدتهما 7.4 و6.8 درجات على مقياس ريختر بفاصل 12 ساعة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين وتضرر آلاف المنازل.



وفي ، شهدت قرية ترسين بجبل مرة في دارفور في سبتمبر انزلاقًا أرضيًا مدمرًا تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة، وتدمير مئات المنازل وتشريد سكانها.



وفي البنجاب الباكستانية، أسفرت أمطار موسمية غزيرة في عن فيضانات قتلت 63 شخصًا وأصابت 290 آخرين، وأغرقت مناطق واسعة وألحقت أضرارًا جسيمة بالممتلكات.



كما شهدت شبه كامتشاتكا الروسية في 30 تموز زلزالًا عنيفًا بلغت قوته 8.8 درجات، هو الأقوى منذ عام 1952، وتبعته موجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى 4 أمتار، إضافة إلى نحو 50 هزة ارتدادية.



