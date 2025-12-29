تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

سلسلة كوارث طبيعية قاتلة.. ماذا شهد كوكب الأرض خلال عام 2025؟ (صور)

Lebanon 24
29-12-2025 | 06:46
تعرض العالم خلال عام 2025 لموجة قاسية من الكوارث الطبيعية التي أودت بحياة الآلاف وتسببت بخسائر بشرية ومادية جسيمة، إضافة إلى تدمير واسع للبنى التحتية في عدد من الدول.
 
فقد شهدت ولاية واشنطن الأميركية في منتصف كانون الأول فيضانات عارمة اجتاحت مقاطعة سكاجيت، وأغرقت بلدات كاملة مثل سوماس وهاميلتون، حيث تضرر نحو 75% من منازل سوماس، واضطر أكثر من 100 ألف شخص لإخلاء منازلهم.

وفي إندونيسيا، أدت الفيضانات والانهيارات الأرضية أوائل كانون الأول إلى مقتل 846 شخصًا وفقدان 547 آخرين، فيما لحقت أضرار جسيمة بآلاف المنازل والغابات والمساحات الزراعية.
 


أما جنوب تايلاند، فشهد في نوفمبر فيضانات غير مسبوقة غمرت مدينة هات ياي، وارتفع منسوب المياه إلى 3 أمتار في بعض المناطق، ما أجبر السكان على تسلق الأشجار وأعمدة الكهرباء للنجاة، وامتد تأثير الكارثة ليشمل 10 محافظات.

وفي المكسيك، تسببت الأمطار الغزيرة بين 6 و11 تشرين الأول بفيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن 76 شخصًا، إضافة إلى تسرب نفطي امتد لمسافة 8 كيلومترات على طول نهر بانتبيك بعد تضرر أحد خطوط الأنابيب.

كما ضرب جنوب الفلبين زلزالان قويان بلغت شدتهما 7.4 و6.8 درجات على مقياس ريختر بفاصل 12 ساعة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 300 آخرين وتضرر آلاف المنازل.

وفي السودان، شهدت قرية ترسين بجبل مرة في دارفور في سبتمبر انزلاقًا أرضيًا مدمرًا تسبب بمقتل أكثر من 300 شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة، وتدمير مئات المنازل وتشريد سكانها.

وتعرض شرق أفغانستان في الشهر نفسه لزلزال قوي أدى إلى مقتل نحو 1400 شخص وإصابة 3000 آخرين، مع دمار واسع في الأبنية السكنية.
 


وفي البنجاب الباكستانية، أسفرت أمطار موسمية غزيرة في تموز عن فيضانات قتلت 63 شخصًا وأصابت 290 آخرين، وأغرقت مناطق واسعة وألحقت أضرارًا جسيمة بالممتلكات.

كما شهدت شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية في 30 تموز زلزالًا عنيفًا بلغت قوته 8.8 درجات، هو الأقوى منذ عام 1952، وتبعته موجات تسونامي وصل ارتفاعها إلى 4 أمتار، إضافة إلى نحو 50 هزة ارتدادية.

وفي ميانمار، تسبب زلزال بقوة 7.7 درجات في 28 آذار بوفاة أكثر من 3470 شخصًا وإصابة 4671 آخرين، مع أضرار واسعة طالت الأبنية والبنى التحتية داخل البلاد وفي دول مجاورة شعرت بالهزة.
 


أما ولاية كاليفورنيا الأمريكية، فشهدت في كانون الثاني حرائق غابات هائلة أتت على آلاف الهكتارات ودمرت أحياء كاملة في محيط لوس أنجلوس، متسببة بمقتل أكثر من 16 شخصًا وإصابة المئات، فيما قدّرت الخسائر الاقتصادية بما بين 135 و150 مليار دولار.
عربي-دولي

منوعات

الأمريكية

السودان

الكوارث

واشنطن

أمريكي

في دار

الغزي

الروس

