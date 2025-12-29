تراجع معدّل البطالة في السعوديّة

تراجع معدل البطالة في في الربع الثالث من عام 2025 إلى 7.5% على أساس سنوي، منخفضاً بمقدار 0.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

وسجل معدل البطالة ارتفاعاً بمقدار 0.7% على أساس فصلي مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي.



وبلغ معدل البطالة الإجمالي في 3.4% في الربع الثالث من عام 2025، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بمقدار 0.2% مقارنة بالربع الثاني من العام عينه، وانخفاضاً سنوياً بمقدار 0.3% مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.



وأظهرت النتائج انخفاض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، حيث بلغ 45.3%، كما أظهرت انخفاضاً سنوياً له بمقدار 2.1% عن الربع الثالث من عام 2024. (العربية)