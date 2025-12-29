مساعدات أميركية محدودة للأمم المتحدة وسط تحذيرات من تقليص البرامج

أعلنت ، اليوم الاثنين، عن تعهدها بتقديم ملياري دولار كمساعدات إنسانية للأمم المتحدة.



ويأتي هذا التعهد في ظل استمرار في خفض المساعدات الخارجية، محذرة من ضرورة "التكيف أو الانكماش أو الفناء" في مواجهة الحقائق المالية الجديدة.



ويُعد هذا المبلغ جزءًا محدودًا مقارنة بما كانت تقدمه الولايات المتحدة في السابق، لكنه يعكس ما تعتبره الإدارة مبلغًا سخيًا يحافظ على مكانة الولايات المتحدة كأكبر مانح للمساعدات الإنسانية عالميًا.



ويتم توجيه الأموال من خلال صندوق شامل ستُوزع عبره المساعدات على الوكالات والأولويات المختلفة، ضمن جهود لإحداث تغييرات جذرية في عمل المنظمة الدولية، وهو ما أثار قلق العديد من العاملين في المجال الإنساني نتيجة تخفيضات كبيرة في البرامج والخدمات.

