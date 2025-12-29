بعد تأكيد مقتله، نشرت "القسام" الجناح العسكريّ لـ" "، الصورة الرسميّة للناطق باسم الحركة " "، الذي استهدفته في غارة.

كما أعلنت "حماس" عن الإسم الحقيقيّ لـ"أبو عبيدة"، وهو حذيفة الكحلوت.