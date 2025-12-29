بالفيديو... مدينة تركيّة تستعدّ لزلزال مُدمّر

Olası bir depreme hazırlık anlamında Bingöl Merkezde Mehmetçik Konteyner Kent alanını hazır hale getirmiştik.

Benzer şekilde ilçelerimizde de konteynır kent alanları yapıyoruz.



Bu kapsamda Yedisu Kaymakamlığımız tarafından

Yedisu ilçemizde kurulan konteyner kentte,… pic.twitter.com/ajJa50e9yU