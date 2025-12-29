تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بالفيديو... مدينة تركيّة تستعدّ لزلزال مُدمّر

Lebanon 24
29-12-2025 | 10:04
تجري مدينة "بينغول" الواقعة في شرق تركيا، إستعدادات تحسبًا لزلزال مُدمّر قد يقع.
 
 
وتستعدّ المدينة للزلزال بسبب موقعها الجغرافي، ونصبت عددًا كبيرًا من الحاويات السكنية، لتكون جاهزة في حال وقوع أيّ هزة عنيفة.

وكشف محافظ المدينة أحمد حمدي أوستا، عن تجمع للحاويات يضم أكثر من 40 حاوية في إحدى مناطق المدينة، بينما تجري الاستعدادات في مناطق أخرى.
 
ونُصبت الحاويات على أرض تمت تسويتها وتجهيزها ببنية تحتية تتضمن مجاري للتمديدات الصحية ومولدات للطاقة الكهربائية لتلبي حاجة من سيقيمون فيها بعد الزلزال.

كما خُصصت حاويات للإدارة والتحكم في حال دُمرت مبانٍ حكومية، بحيث تدار الأزمة من تلك الحاويات المقاومة للزلازل.

وجهزت الحكومة المحلية، أرضاً أخرى ببنية تحتية، لتكون جاهزة لتركيب مزيد من الحاويات المخزنة في مستودع قريب. (ارم نيوز)
 
 
عربي-دولي

أحمد حمدي

شرق تركيا

التحكم في

أحمد حمد

المقاومة

ارم نيوز

أحمد ح

تركيا

