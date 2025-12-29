زيلينسكي ينفي "استهداف مقر بوتين".. ويدعو واشنطن للتحرك

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتهامات الروسية بأن حاولت مهاجمة مقر إقامة الرئيس في منطقة نوفغورود بأنها "جولة أخرى من الأكاذيب"، محذراً من أن "تُعد لضرب مبان حكومية في كييف"، ومطالباً بالتحرك حيال هذه التهديدات، بحسب " ".



في المقابل، نقلت وكالة "إنترفاكس" عن لافروف قوله إن نفذت ليل "28-29 كانون الأول" "هجوماً إرهابياً" بمسيّرات على مقر في نوفغورود، مؤكداً أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت جميع المسيّرات، وأن ذلك "لن يمر دون رد"، مشيراً إلى أن "حددت الأهداف والتوقيت ونوع الضربات الجوابية".



وأضاف لافروف أن موسكو لا تنوي الانسحاب من المباحثات مع على خلفية الحادثة، لكنها ستغيّر موقفها في المفاوضات المتعلقة بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

