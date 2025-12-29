تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غزة 2026.. مرحلة ثانية على الورق وشروط على الأرض

Lebanon 24
29-12-2025 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1461382-639026293847086123.jpeg
Doc-P-1461382-639026293847086123.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تتحدث تقديرات إسرائيلية ودولية عن احتمال بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال النصف الأول من 2026، بدفع من ضغط أميركي وعربي ومحاولة البناء على ما تحقق في المرحلة الأولى.

لكن تنفيذها الكامل ما زال يصطدم بعقبات أساسية، أبرزها تمسّك إسرائيل ببقاء جيشها داخل القطاع، وربط أي انسحاب أو إعمار بنزع سلاح "حماس"، ما يعلّق مصير المرحلة الثانية على تفاهمات دولية ودور محتمل لقوات دولية.

الباحث السياسي ياسر مناع رأى أن المرحلة قد تكون وشيكة بعد زيارة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقائه دونالد ترامب، معتبرًا أن إسرائيل تضع شروطًا "معقّدة" هدفها تجميد الوضع الراهن، وفي مقدمتها قوة استقرار دولية تُطرح كأداة لنزع سلاح الفصائل قبل أي انسحاب، مع بقاء ملف إدارة القطاع عالقًا حتى الآن.

في المقابل، قالت الكاتبة والمحللة السياسية رهام عودة إن الضغوط قد تدفع نحو إطلاق جزء من المرحلة الثانية دون استكمالها، مرجّحة أن يبرز طرح "مجلس السلام" ولجنة تكنوقراط مع مطلع 2026، بما قد يتجاوز بنودًا جوهرية مثل الانسحاب من "المنطقة الصفراء" وبدء الإعمار، إذا نجح نتنياهو في إقناع واشنطن بأن الوقت لم يحن طالما بقي سلاح "حماس" قائمًا.

ووفق عودة، فإن إصرار نتنياهو على أن يكون الدور الرئيسي للقوات الدولية هو نزع السلاح قد يواجه رفضًا عربيًا ويثير تردد دول في إرسال قواتها، ما قد يؤخر نشرها ويمنح إسرائيل هامشًا للعودة إلى التصعيد، مقابل سيناريو حل وسط يقوم على إطلاق جزئي للمرحلة عبر لجنة تكنوقراط وانتزاع صلاحيات إدارية مؤقتًا بانتظار حسم ملف السلاح ودور القوات الدولية. (ارم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
3 عقد تؤجّل المرحلة الثانية في غزة… إسرائيل تضع شروطاً وحماس ترد
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط شروط نتنياهو.. إسرائيل تستعد لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن بوست تكشف: حرب السودان تدخل مرحلة ثانية!
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: آمل الوصول إلى المرحلة الثانية من خطة غزة على نحو سريع للغاية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:20:08 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

إدارة القطاع

إسرائيل

نتنياهو

بنيامين

الرئيسي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2025-12-29
Lebanon24
16:51 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:20 | 2025-12-29
Lebanon24
16:00 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24