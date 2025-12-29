زيارة مفصلية لنتنياهو إلى فلوريدا... تنازلات كبرى أم صدام مع واشنطن؟

وصل بنيامين نتنياهو إلى ولاية فلوريدا ليلًا، تمهيدًا للقاء مرتقب مع الرئيس الأميركي مساء الاثنين في مقر إقامته بمار-إيه-لاغو، في زيارة تُوصف بأنها مفصلية على المستويين السياسي والأمني.



وبحسب تقرير لـ"القناة 12" ، كان نتنياهو قد أجرى قبيل مغادرته سلسلة مشاورات أمنية ضيقة مع كبار قادة المؤسسة العسكرية وعدد محدود من الوزراء، في ظل قناعة بأن المرحلة المقبلة تفرض قرارات حاسمة على أكثر من جبهة.



وحددت هذه المشاورات أربعة ملفات رئيسية مطروحة على طاولة اللقاء:

• غزة: ضغوط أميركية لدفع إسرائيل نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من "خطة النقاط العشرين"، بما يتضمن انسحابًا إسرائيليًا وبدء مسار نزع سلاح حركة .



• : مخاوف إسرائيلية من مساعٍ إيرانية لإعادة تأهيل برنامجها بالتوازي مع تطوير الصواريخ الباليستية.



• : اقتراب انتهاء المهلة التي أعلنها لنزع سلاح " "، ما يضع الملف أمام اختبار حساس.



• : تعثّر المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ودمشق ووصولها إلى طريق مسدود.



وأشارت القناة إلى أن ترى في الضغط الأميركي انعكاسًا لفشل محاولات نزع سلاح حماس وحزب الله، وغياب خطة تنفيذية تتجاوز العناوين العامة للخطة المطروحة. وفي هذا السياق، تتوقع إسرائيل أن يمارس ترامب ضغوطًا على نتنياهو لتقديم تنازلات ميدانية مبكرة، ولا سيما توسيع نطاق الانسحاب، حتى قبل أي خطوات ملموسة من جانب حماس.



وحذّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في نقاشات مغلقة خلال الأيام الماضية، من أن الانصياع الكامل للمطالب الأميركية قد يهدد ما تصفه بـ"مكتسبات الحرب"، داعية إلى تفاهمات سياسية واضحة تضمن المتطلبات الأمنية في هذه المرحلة الحساسة.



وختم التقرير بالتأكيد أن نتنياهو يدرك تعقيدات المشهد ومواقف المؤسسة العسكرية، وأن لقاءه مع ترامب يأتي عند مفترق طرق بالغ الدقة، حيث تسعى إسرائيل لتعظيم مكاسبها، فيما يتحرك ترامب وفق أجندته السياسية الخاصة.

(القناة 12)