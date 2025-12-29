تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

زيارة مفصلية لنتنياهو إلى فلوريدا... تنازلات كبرى أم صدام مع واشنطن؟

Lebanon 24
29-12-2025 | 11:24
Doc-P-1461383-639026294692220110.jpg
Doc-P-1461383-639026294692220110.jpg photos 0
وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى ولاية فلوريدا ليلًا، تمهيدًا للقاء مرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الاثنين في مقر إقامته بمار-إيه-لاغو، في زيارة تُوصف بأنها مفصلية على المستويين السياسي والأمني.

وبحسب تقرير لـ"القناة 12" الإسرائيلية، كان نتنياهو قد أجرى قبيل مغادرته إسرائيل سلسلة مشاورات أمنية ضيقة مع كبار قادة المؤسسة العسكرية وعدد محدود من الوزراء، في ظل قناعة بأن المرحلة المقبلة تفرض قرارات حاسمة على أكثر من جبهة.

وحددت هذه المشاورات أربعة ملفات رئيسية مطروحة على طاولة اللقاء:
• غزة: ضغوط أميركية لدفع إسرائيل نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من "خطة النقاط العشرين"، بما يتضمن انسحابًا إسرائيليًا وبدء مسار نزع سلاح حركة حماس.
 
إيران: مخاوف إسرائيلية من مساعٍ إيرانية لإعادة تأهيل برنامجها النووي بالتوازي مع تطوير الصواريخ الباليستية.
 
لبنان: اقتراب انتهاء المهلة التي أعلنها ترامب لنزع سلاح "حزب الله"، ما يضع الملف أمام اختبار حساس.
 
سوريا: تعثّر المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل ودمشق ووصولها إلى طريق مسدود.

وأشارت القناة إلى أن تل أبيب ترى في الضغط الأميركي انعكاسًا لفشل محاولات نزع سلاح حماس وحزب الله، وغياب خطة تنفيذية تتجاوز العناوين العامة للخطة المطروحة. وفي هذا السياق، تتوقع إسرائيل أن يمارس ترامب ضغوطًا على نتنياهو لتقديم تنازلات ميدانية مبكرة، ولا سيما توسيع نطاق الانسحاب، حتى قبل أي خطوات ملموسة من جانب حماس.

وحذّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في نقاشات مغلقة خلال الأيام الماضية، من أن الانصياع الكامل للمطالب الأميركية قد يهدد ما تصفه بـ"مكتسبات الحرب"، داعية إلى تفاهمات سياسية واضحة تضمن المتطلبات الأمنية في هذه المرحلة الحساسة.

وختم التقرير بالتأكيد أن نتنياهو يدرك تعقيدات المشهد ومواقف المؤسسة العسكرية، وأن لقاءه مع ترامب يأتي عند مفترق طرق بالغ الدقة، حيث تسعى إسرائيل لتعظيم مكاسبها، فيما يتحرك ترامب وفق أجندته السياسية الخاصة.
 
(القناة 12)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24