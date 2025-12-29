من فوق الجدار.. فلسطينيون "يخاطرون" للوصول إلى القدس

أفادت وكالة " " عن أن سكاناً من المحتلة شوهدوا الأحد 28 كانون الأول وهم يتسلقون جدار الفصل قرب بلدة الرام شمال الشرقية المحتلة، عبر مسارات خطرة في محاولة للوصول إلى مدينة القدس.



وبحسب الوكالة، تنطوي هذه المحاولات على مخاطر تهدد الحياة، بينها السقوط من المرتفعات وما قد يسببه من إصابات بالغة، إضافة إلى خطر تعرضهم لإطلاق نار من الجنود الإسرائيليين في بعض الأحيان.



ونقل التقرير عن سكان في المنطقة أن وتيرة العبور بهذه الطريقة تتزايد على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية ومحدودية فرص العمل في الضفة الغربية.



وتعود خلفية الجدار إلى ما بعد اندلاع "انتفاضة " عام 2000، إذ بدأت بناء جدار الفصل عام 2002 بذريعة "أسباب أمنية" على امتداد الحدود بين الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، ما جعل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية غير قادرين على الوصول بحرية إلى القدس الشرقية المحتلة أو إسرائيل.



وأشار التقرير إلى أن أرقاماً فلسطينية تُفيد بأن القوات والمستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأصابوا قرابة 11000 واعتقلوا نحو 21000 منذ تشرين الأول 2023.



وفي الماضي، ذكّر التقرير بأن محكمة العدل الدولية اعتبرت في رأي تاريخي أن احتلال إسرائيل للأراضي "غير قانوني"، ودعت إلى إخلاء جميع في الضفة الغربية والقدس الشرقية. (middle east monitor)

