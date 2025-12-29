تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من فوق الجدار.. فلسطينيون "يخاطرون" للوصول إلى القدس

Lebanon 24
29-12-2025 | 11:26
A-
A+
Doc-P-1461386-639026299558632478.png
Doc-P-1461386-639026299558632478.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة "الأناضول" عن أن سكاناً من الضفة الغربية المحتلة شوهدوا الأحد 28 كانون الأول وهم يتسلقون جدار الفصل قرب بلدة الرام شمال القدس الشرقية المحتلة، عبر مسارات خطرة في محاولة للوصول إلى مدينة القدس.

وبحسب الوكالة، تنطوي هذه المحاولات على مخاطر تهدد الحياة، بينها السقوط من المرتفعات وما قد يسببه من إصابات بالغة، إضافة إلى خطر تعرضهم لإطلاق نار من الجنود الإسرائيليين في بعض الأحيان.

ونقل التقرير عن سكان في المنطقة أن وتيرة العبور بهذه الطريقة تتزايد على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية ومحدودية فرص العمل في الضفة الغربية.

وتعود خلفية الجدار إلى ما بعد اندلاع "انتفاضة الأقصى" عام 2000، إذ بدأت إسرائيل بناء جدار الفصل عام 2002 بذريعة "أسباب أمنية" على امتداد الحدود بين الضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، ما جعل نحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية غير قادرين على الوصول بحرية إلى القدس الشرقية المحتلة أو إسرائيل.

وأشار التقرير إلى أن أرقاماً فلسطينية تُفيد بأن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأصابوا قرابة 11000 واعتقلوا نحو 21000 منذ تشرين الأول 2023.

وفي تموز الماضي، ذكّر التقرير بأن محكمة العدل الدولية اعتبرت في رأي تاريخي أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية "غير قانوني"، ودعت إلى إخلاء جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية. (middle east monitor)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الهلال الأحمر: إصابة شابين فلسطينيين برصاص القوات الاسرائيلية قرب جدار الفصل في بلدة الرام شمالي القدس
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظة القدس: التوسع الجديد يسهم بمحاصرة الوجود الفلسطيني تحقيقا لما يسمى مشروع القدس الكبرى
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
محاذير سيواجهها لبنان ما لم ينزع سلاح "الحزب"..شكوى ضد بناء الجدار الفاصل
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"وكالة الأنباء الفلسطينية": الجيش الإسرائيلي يقتحم بلدتي العيسوية شمال شرق القدس وبيت صفافا جنوب شرق القدس
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:20:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الضفة الغربية

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

المستوطنات

الأناضول

إسرائيل

الأقصى

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2025-12-29
Lebanon24
16:51 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:20 | 2025-12-29
Lebanon24
16:00 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24