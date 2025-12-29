تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بعد انتشار خبر قضيته.. الإفراج عن شخص يهودي في سوريا

Lebanon 24
29-12-2025 | 11:51
A-
A+
Doc-P-1461392-639026314339406502.png
Doc-P-1461392-639026314339406502.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد موقع "ذا ميديا لاين" عن أنّ السلطات السورية أفرجت عن تاجر التحف الدمشقي سليم حمداني، وهو مواطن سوري يهودي، بعد أن كان محتجزاً بتهم تتعلق بالاتجار بالآثار، وذلك بعد إسقاط التهم رسمياً وإعلان تبرئته.

وفي بيان أكد الناشط اليهودي السوري الأميركي جو جاجاتي، إن القرار يمثل "انتصاراً للعدالة وكشفاً للحقيقة". وأضاف: "بعد عشرين يوماً، أثبت النظام القضائي ما كنا نعرفه في قرارة أنفسنا: سليم رجل بريء ولم يرتكب أي ذنب".

وأشاد جاجاتي بالسلطات السورية لما وصفه بـ "المثابرة والتعاون والالتزام بضمان محاكمة عادلة وشفافة"، قائلاً إن سلوكهم "يعكس نموذجاً يُحتذى به في احترام الإجراءات القانونية وحماية الحقوق الفردية"، حسب الموقع.

امنح هوأُلقي القبض على حمداني في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن فتشت قوات الأمن متجره في البلدة القديمة بدمشق، وهي منطقة تشتهر بتجار التحف والمقتنيات التراثية. وأشارت السلطات في البداية إلى شبهات تتعلق بالاتجار بالآثار، وهي جريمة خطيرة بموجب القانون السوري، الذي يعامل القطع الأثرية كملكية للدولة ويجرم حيازتها أو بيعها أو نقلها دون ترخيص.
 
وحسب الموقع، حظيت القضية باهتمام واسع النطاق خارج دمشق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التقرير الأولي الذي كشف عن اعتقال أحد أفراد الجالية اليهودية في سوريا، وهو حدث نادرًا ما يُغطى إعلاميًا في وسائل الإعلام السورية الرسمية. وقد أثار هذا التقرير استفسارات من شخصيات في الجالية اليهودية في الخارج، وطرح تساؤلات حول كيفية التعامل مع قضايا الآثار في بلد تأثر تراثه الثقافي بشدة بسنوات الحرب.
(ذا ميديا لاين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضبط شخص تعدى على كلب ضال بالقاهرة بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: أي يهودي يصوت لزهران ممداني في انتخابات عمدة نيويورك شخص غبي ويكره اليهود
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد توقيفه… الإفراج عن مصوّر فيديو طلاب طرابلس
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الدفاع عن هانيبال القذافي: هانيبال لم يحدد بعد وجهته عقب الإفراج عنه (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 05:20:41 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام

قوات الأمن

على حمدان

اليهودية

السورية

التزام

يهودية

حمدان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:53 | 2025-12-29
Lebanon24
16:51 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:49 | 2025-12-29
Lebanon24
16:20 | 2025-12-29
Lebanon24
16:00 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24