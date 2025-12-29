تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الرئيس الإسرائيلي يُكذّب ترامب
Lebanon 24
29-12-2025
|
15:02
نفى
مكتب الرئيس
الإسرائيلي
إسحق
هرتسوغ
أن يكون الأخير أجرى أي محادثات مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
منذ تقديم طلب العفو عن رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
قبل أسابيع.
وجاء النفي بعد وقت قصير من تصريحات لترامب قال فيها إن هرتسوغ أبلغه بأن العفو عن
نتنياهو
"في طريقه" للصدور، وفق ما أوردته "
رويترز
".
وكان
ترامب
قد قال للصحافيين في
فلوريدا
، قبيل اجتماعه مع نتنياهو، إنه تحدث إلى هرتسوغ الذي أبلغه بأن العفو عن نتنياهو "في طريقه"، واصفاً
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بأنه "رئيس وزراء في زمن الحرب" و"بطل".
