الرئيس الإسرائيلي يُكذّب ترامب

نفى إسحق أن يكون الأخير أجرى أي محادثات مع الرئيس الأميركي منذ تقديم طلب العفو عن رئيس الوزراء قبل أسابيع.



وجاء النفي بعد وقت قصير من تصريحات لترامب قال فيها إن هرتسوغ أبلغه بأن العفو عن "في طريقه" للصدور، وفق ما أوردته " ".



وكان قد قال للصحافيين في ، قبيل اجتماعه مع نتنياهو، إنه تحدث إلى هرتسوغ الذي أبلغه بأن العفو عن نتنياهو "في طريقه"، واصفاً بأنه "رئيس وزراء في زمن الحرب" و"بطل".

