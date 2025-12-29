تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مخاوف من عودة الفوضى إلى اللاذقية وسط تدخل الجيش وقوى الأمن
Lebanon 24
29-12-2025
|
16:20
شهدت محافظة
اللاذقية
، الواقعة على الساحل السوري، انتشارًا أمنيًا مكثفًا لضبط الأمن، وسط مخاوف من عودة الفوضى إليها.
وذكرت قناة "الإخبارية"
السورية
، أن المدينة تشهد "انتشارًا أمنيًا مكثفًا في مدينة اللاذقية لضبط الأمن بعد أعمال فوضى".
ويأتي ذلك وسط تخوفات من عودة الفوضى إلى منطقة الساحل السوري، بعد أن شهدت "أحداث عنف وتخريب لحقت بالممتلكات العامة والخاصة في اللاذقية جراء اعتداءات فلول النظام البائد"، وفق ما
ذكرت وكالة الأنباء السورية
"
سانا
".
وعلى إثر ذلك، أفادت الوكالة بأن "مجموعات من الجيش العربي السوري مدعومة بآليات مصفحة ومدرعات دخلت مركزي مدينتي اللاذقية وطرطوس بعد تصاعد عمليات الاستهداف من قبل مجموعات خارجة عن القانون باتجاه الأهالي وقوى الأمن".
وأكدت
وزارة الدفاع السورية
، في بيان لها، أن "مهمة الجيش حفظ الأمن وإعادة الاستقرار بالتعاون مع
قوى الأمن الداخلي
".
