جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ترامب: أوكرانيا خسرت 26 ألف جندي خلال الشهر الماضي

Lebanon 24
29-12-2025 | 16:49
Doc-P-1461491-639026490552849574.jpg
Doc-P-1461491-639026490552849574.jpg photos 0
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت 26 ألف جندي في الشهر الأخير من الصراع مع روسيا.


وأضاف ترامب متحدثا مع الصحفيين عن خسائر أوكرانيا: "خسر الجانب الأوكراني الشهر الماضي 26 ألف جندي قتلى".

وكان الرئيس الأمريكي قد أكد بعد اللقاء مع فلاديمير زيلينسكي يوم 28 ديسمبر في مارالاغو بفلوريدا، أنه يجب على كييف القبول بالتسوية الآن قبل خسارتها مزيدا من الأراضي والأرواح. (روسيا اليوم)
فلاديمير زيلينسكي

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

روسيا اليوم

الأوكرانية

فلاديمير

زيلينسكي

أوكرانيا

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24