عربي-دولي

بعد خطاب قيادة الجيش السوداني.. واشنطن تعرب عن قلقها

Lebanon 24
29-12-2025 | 23:46
عبرت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ"، إزاء خطاب قيادة الجيش السوداني الذي يدعو إلى حلول عسكرية للأزمة، وشروط مسبقة لأي هدنة.


وقال تومي بيغوت نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية على منصة "إكس"، إنه "بينما يعاني عشرات الملايين من السودانيين، على قادة الجيش السوداني اتباع مسار نحو السلام، لا الاستمرار في النزاع".
واعتبر الدبلوماسي الأميركي أن "تحقيق سلام دائم ومستقر يتطلب ترتيبات متفاوض عليها تجلب نهاية فورية للعنف، وتسهل الوصول الإنساني المستدام، وتحدد مسارا نحو تحقيق وقف إطلاق نار دائم وحوار مدني".

وأسفرت الحرب المستمرة في السودان منذ نيسان 2023، عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتشريد أكثر من 11 مليونا، وأدت إلى ما وصفته الأمم المتحدة بـ"أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
