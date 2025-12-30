بين الاعتراف بأرض الصومال وفلسطين.. هذا ما قالته واشنطن

قارنت بين الاعتراف بأرض الصومال والاعتراف بفلسطين، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، الإثنين.

وعقد الاجتماع في أعقاب اعتراف بأرض الصومال "دولة ذات سيادة"، الجمعة، لتصبح أول بلد يتخذ هذه الخطوة.



ورغم أن الرئيس الأميركي صرح بأنه يعارض الاعتراف بأرض الصومال، فقد دافعت ممثلة في عن القرار .



وقالت تامي بروس نائبة سفير الولايات المتحدة لدى ، إن "إسرائيل لديها الحق نفسه في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة".



وأوضحت بروس أن تصريحاتها لا تعني تغييرا في السياسة الأميركية بشأن هذه المسألة، مؤكدة: "ليس لدينا أي إعلان بخصوص اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال".

وقارنت الدبلوماسية الأميركية بين الاعتراف بأرض الصومال والاعتراف بفلسطين، قائلة: "في وقت سابق من العام الجاري، اتخذت دول عدة، بما فيما دول أعضاء هذا المجلس، قرارا أحاديا بالاعتراف بدولة فلسطينية غير موجودة، ومع ذلك لم يعقد أي اجتماع طارئ للتعبير عن غضب هذا المجلس"، متهمة زملاءها بـ"ازدواجية المعايير".لكن الرد جاء سريعا من السفير السلوفيني صامويل زبوغار، الذي اعترفت بلاده بدولة ، ليرفض المقارنة التي قدمتها واشنطن.وقال: "فلسطين ليست جزءا من أي دولة. إنها أرض محتلة بشكل غير قانوني، كما أعلنت محكمة العدل الدولية وجهات أخرى".وأوضح السفير السلوفيني: "بينما أرض الصومال جزء من دولة عضو في الأمم المتحدة، والاعتراف بها يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".وفي السياق ذاته، كرر الصومال إدانته للخطوة على لسان سفيره في المجلس أبو بكر عثمان، الذي تحدث أيضا نيابة عن سيراليون والجزائر وغويانا.