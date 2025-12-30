تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بين الاعتراف بأرض الصومال وفلسطين.. هذا ما قالته واشنطن

Lebanon 24
30-12-2025 | 00:46
قارنت الولايات المتحدة بين الاعتراف بأرض الصومال والاعتراف بفلسطين، وذلك خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن، الإثنين.
 
وعقد الاجتماع في أعقاب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال "دولة ذات سيادة"، الجمعة، لتصبح أول بلد يتخذ هذه الخطوة.

ورغم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح بأنه يعارض الاعتراف بأرض الصومال، فقد دافعت ممثلة واشنطن في مجلس الأمن عن القرار الإسرائيلي.

وقالت تامي بروس نائبة سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن "إسرائيل لديها الحق نفسه في إقامة علاقات دبلوماسية مثل أي دولة أخرى ذات سيادة".

وأوضحت بروس أن تصريحاتها لا تعني تغييرا في السياسة الأميركية بشأن هذه المسألة، مؤكدة: "ليس لدينا أي إعلان بخصوص اعتراف الولايات المتحدة بأرض الصومال".
 
وقارنت الدبلوماسية الأميركية بين الاعتراف بأرض الصومال والاعتراف بفلسطين، قائلة: "في وقت سابق من العام الجاري، اتخذت دول عدة، بما فيما دول أعضاء هذا المجلس، قرارا أحاديا بالاعتراف بدولة فلسطينية غير موجودة، ومع ذلك لم يعقد أي اجتماع طارئ للتعبير عن غضب هذا المجلس"، متهمة زملاءها بـ"ازدواجية المعايير".

لكن الرد جاء سريعا من السفير السلوفيني صامويل زبوغار، الذي اعترفت بلاده بدولة فلسطين، ليرفض المقارنة التي قدمتها واشنطن.

وقال: "فلسطين ليست جزءا من أي دولة. إنها أرض محتلة بشكل غير قانوني، كما أعلنت محكمة العدل الدولية وجهات أخرى".

وأوضح السفير السلوفيني: "بينما أرض الصومال جزء من دولة عضو في الأمم المتحدة، والاعتراف بها يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة".

وفي السياق ذاته، كرر الصومال إدانته للخطوة الإسرائيلية على لسان سفيره في المجلس أبو بكر عثمان، الذي تحدث أيضا نيابة عن سيراليون والجزائر وغويانا.
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية الصومال: تقدمنا بطلب رسمي لإسرائيل للتراجع عن الاعتراف بأرض الصومال
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الصومال يدعو إلى عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بأرض الصومال
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري: نطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الإفريقي لبحث الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مسؤولين إسرائيليين: الاعتراف بأرض الصومال يمنح إسرائيل عمقا استراتيجيا وخيارات جديدة لسلاح الجو
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24

