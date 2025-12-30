تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الانتقالي الجنوبي: ما تم في المكلا هو عدوان سعودي منفرد
Lebanon 24
30-12-2025
|
02:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر في
المجلس الانتقالي الجنوبي
، إن ما تم في المكلا هو عدوان
سعودي
منفرد.
وأضافت المصادر في
المجلس الانتقالي
الجنوبي أنه بعد الهجوم السعودي على المكلا أصبح تحالف دعم الشرعية باليمن من الماضي.
ويأتي هذا في أعقاب إعلان
السعودية
، الثلاثاء، أنّها نفذت عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة
حضرموت
جنوب شرقي اليمن.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي: ما تم في المكلا هو عدوان سعودي منفرد
Lebanon 24
مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي: ما تم في المكلا هو عدوان سعودي منفرد
30/12/2025 13:48:33
30/12/2025 13:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي: بعد الهجوم السعودي على المكلا أصبح تحالف دعم الشرعية باليمن من الماضي
Lebanon 24
مصادر في المجلس الانتقالي الجنوبي: بعد الهجوم السعودي على المكلا أصبح تحالف دعم الشرعية باليمن من الماضي
30/12/2025 13:48:33
30/12/2025 13:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: ما قامت به قوات الانتقالي الجنوبي على حدود المملكة تهديد لأمننا الوطني
Lebanon 24
الخارجية السعودية: ما قامت به قوات الانتقالي الجنوبي على حدود المملكة تهديد لأمننا الوطني
30/12/2025 13:48:33
30/12/2025 13:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات الانتقالي الجنوبي
Lebanon 24
الخارجية السعودية: نأسف لما قامت به دولة الإمارات من ضغط على قوات الانتقالي الجنوبي
30/12/2025 13:48:33
30/12/2025 13:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الانتقالي الجنوبي
المجلس الانتقالي
جنوب شرق
السعودية
السعود
حضرموت
الشرع
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
Lebanon 24
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
06:38 | 2025-12-30
30/12/2025 06:38:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
Lebanon 24
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
06:30 | 2025-12-30
30/12/2025 06:30:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
Lebanon 24
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
06:27 | 2025-12-30
30/12/2025 06:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
Lebanon 24
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
06:23 | 2025-12-30
30/12/2025 06:23:43
Lebanon 24
Lebanon 24
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
Lebanon 24
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
06:14 | 2025-12-30
30/12/2025 06:14:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة والدة فنان بارز: انطلقت روح أمي إلى السماء
08:05 | 2025-12-29
29/12/2025 08:05:27
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
Lebanon 24
الحكومة تشرّع السطو على جنى عمر الناس
09:00 | 2025-12-29
29/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-29
29/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
Lebanon 24
نتنياهو إلى واشنطن...تحييد حزب الله يجب أن يسبق أي حرب على ايران
10:00 | 2025-12-29
29/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:38 | 2025-12-30
خطوات الحكومة السورية الجديدة نحو السلم الأهلي
06:30 | 2025-12-30
مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!
06:27 | 2025-12-30
بزشكيان: رد إيران على أي عدوان "سيكون قاسياً"
06:23 | 2025-12-30
بوتين يجري مكالمة هاتفية مع نظيره الأوزبكي
06:14 | 2025-12-30
من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي
05:39 | 2025-12-30
أعضاء في المجلس الرئاسي اليمني: نرفض أي قرارات انفرادية
فيديو
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
30/12/2025 13:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 13:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 13:48:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24