الانتقالي الجنوبي: ما تم في المكلا هو عدوان سعودي منفرد

قالت مصادر في ، إن ما تم في المكلا هو عدوان منفرد.





وأضافت المصادر في الجنوبي أنه بعد الهجوم السعودي على المكلا أصبح تحالف دعم الشرعية باليمن من الماضي.



ويأتي هذا في أعقاب إعلان ، الثلاثاء، أنّها نفذت عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية بميناء المكلا في محافظة جنوب شرقي اليمن.

