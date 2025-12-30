تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد رصد انهيار في التربة بسبب الأمطار الغزيرة.. الكشف عن نفق تابع لحماس شمال قطاع غزة

Lebanon 24
30-12-2025 | 04:58
أدى انهيار أرضي ناجم عن الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة إلى كشف نفق تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة.

وذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي أن الانهيار كشف فراغا تحت الأرض، حيث عثر جنود من الكتيبة 12 في لواء غولاني على النفق خلال عمليات تمشيط، بعد رصد انهيار في التربة بسبب الأمطار الغزيرة، وذلك في المنطقة العازلة بين الحدود مع إسرائيل ومحيط مخيم المواصي.
وبحسب التقرير، يقع النفق على مسافة تقارب 800 متر من الحدود، ويخضع حاليا للفحص للتحقق من مساره وتفرعاته.

ويشتبه الجيش الإسرائيلي في أن النفق حديث نسبيا، ولم يكن قد كُشف خلال عمليات البحث السابقة، سواء خلال الحرب أو قبلها.


تعرّض مراكز الإيواء في قطاع غزة إلى الغرق جرّاء الأمطار الغزيرة
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني في غزة: الأمطار الغزيرة تغرق العشرات من خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير في السعوديّة بسبب الطقس: أمطار غزيرة وسيول
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير في السعوديّة بسبب الطقس: أمطار غزيرة وسيول
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:49:42 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24