بعد رصد انهيار في التربة بسبب الأمطار الغزيرة.. الكشف عن نفق تابع لحماس شمال قطاع غزة

أدى انهيار أرضي ناجم عن الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة إلى كشف نفق تابع لحركة شمال .



وذكر موقع " " أن الانهيار كشف فراغا تحت الأرض، حيث عثر جنود من الكتيبة 12 في على النفق خلال عمليات تمشيط، بعد رصد انهيار في التربة بسبب الأمطار الغزيرة، وذلك في المنطقة العازلة بين الحدود مع ومحيط مخيم المواصي.

وبحسب التقرير، يقع النفق على مسافة تقارب 800 متر من الحدود، ويخضع حاليا للفحص للتحقق من مساره وتفرعاته.



ويشتبه الجيش الإسرائيلي في أن النفق حديث نسبيا، ولم يكن قد كُشف خلال عمليات البحث السابقة، سواء خلال الحرب أو قبلها.







Advertisement