من جديد... توغّل إسرائيليّ في ريف القنيطرة الجنوبي

توغلت قوات إسرائيلية مجددا في مناطق عدة في الجنوبي، في ، ونصبت حاجزا عسكريا، تزامنا مع تحليق للطيران المسيّر في المنطقة.



وقالت " "، إن "قوة عسكرية إسرائيلية مؤلفة من سيارات "همر" و"هايلكس"، تحركت من تل الأحمر باتجاه قرية عين الزيوان، وأقامت حاجزا مؤقتا بين القرية وبين بلدة كودنة".



وذكرت أن التوغل تزامن مع تقدم رتل من الجنود الإسرائيليين، انطلق من تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي، بالتوازي مع تحليق طيران مسيّر في أجواء المنطقة. (الامارات 24)

