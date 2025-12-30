مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!

حثّ جهاز الموساد الإيرانيين على النزول إلى الشوارع والانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للنظام، مؤكّدًا أنه حاضر على الأرض لدعم المحتجين.



وبحسب القناة السابعة، جاءت الدعوة عبر حساب ناطق بالفارسية على منصة إكس نُشر فيه: هيا إلى الشوارع. لقد حان الوقت. نحن معكم ليس فقط بالكلام ومن بعيد، بل نحن معكم على أرض الواقع أيضاً.



وتزامنت هذه الرسالة مع تجدد التظاهرات الحاشدة في مدن إيرانية عدة خلال اليومين الماضيين، احتجاجًا على الانهيار الكبير في قيمة والأزمة الاقتصادية الخانقة.

وشهدت شوارع وأسواق العاصمة تجمعات واسعة، تخللتها اشتباكات مع ، التي استخدمت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.



واندلعت موجة الغضب بعد هبوط غير مسبوق للريال ، ما أدى إلى استقالة محافظ محمد رضا فارسين، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة الرئيس مسعود بزشكيان.



وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية اتهامات إلى وسائل إعلام معادية وأجهزة استخبارات أجنبية بمحاولة استغلال الاحتجاجات وتأجيج الاضطرابات عبر عملاء داخليين. (ارم نيوز)