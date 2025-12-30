تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مع تصاعد الاحتجاجات.. رسالة من الموساد الإسرائيلي للإيرانيين!

Lebanon 24
30-12-2025 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1461711-639026988604210319.jfif
Doc-P-1461711-639026988604210319.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حثّ جهاز الموساد الإسرائيلي الإيرانيين على النزول إلى الشوارع والانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للنظام، مؤكّدًا أنه حاضر على الأرض لدعم المحتجين.

وبحسب القناة الإسرائيلية السابعة، جاءت الدعوة عبر حساب ناطق بالفارسية على منصة إكس نُشر فيه: هيا إلى الشوارع. لقد حان الوقت. نحن معكم ليس فقط بالكلام ومن بعيد، بل نحن معكم على أرض الواقع أيضاً.

وتزامنت هذه الرسالة مع تجدد التظاهرات الحاشدة في مدن إيرانية عدة خلال اليومين الماضيين، احتجاجًا على الانهيار الكبير في قيمة الريال والأزمة الاقتصادية الخانقة.
 
وشهدت شوارع وأسواق العاصمة طهران تجمعات واسعة، تخللتها اشتباكات مع قوات الأمن، التي استخدمت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

واندلعت موجة الغضب بعد هبوط غير مسبوق للريال الإيراني، ما أدى إلى استقالة محافظ البنك المركزي محمد رضا فارسين، وهي خطوة تحتاج إلى موافقة الرئيس مسعود بزشكيان.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية اتهامات إلى وسائل إعلام معادية وأجهزة استخبارات أجنبية بمحاولة استغلال الاحتجاجات وتأجيج الاضطرابات عبر عملاء داخليين. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مدير "الموساد": تقع على عاتقنا مسؤولية التأكد من أن المشروع النووي الإيراني الذي تضرّر بشدة وبالتعاون الوثيق مع الأميركيين لن يُفعَّل أبدًا
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس "الموساد" الإسرائيلي يؤكد: طهران لم تتخلَّ عن طموحها لتدميرنا
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الموساد الإسرائيلي يتهم إيران بالوقوف خلف هجوم سيدني
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع واشنطن ورسالة بزكشيان إلى وليّ العهد السعودي "ثنائية"
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:12:19 Lebanon 24 Lebanon 24

البنك المركزي

الإسرائيلية

قوات الأمن

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

قناة ال

الريال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-30
Lebanon24
09:42 | 2025-12-30
Lebanon24
09:26 | 2025-12-30
Lebanon24
09:17 | 2025-12-30
Lebanon24
09:00 | 2025-12-30
Lebanon24
08:57 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24