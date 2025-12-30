قبل وفاة والده الملك تشارلز... هذا ما ينوي الأمير ويليام فعله بعمّه أندرو

زعم الكاتب المتخصص في أندرو لوني، أنّ الأمير ، يسعى إلى إنهاء الدور المتبقي لعمه الأمير أندرو داخل ، قبل وفاة الملك الذي يتلقى علاجًا من السرطان.



وبحسب لوني، فإن الأمير أندرو يعيش حالة قلق متزايدة بشأن مستقبله، مع تراجع النفوذ والحماية اللذين كان يتمتع بهما سابقًا.

وقال لوني في مقابلة مع موقع "Page Six"، إنّ "الأمير أندرو لن يكون محميًا بعد الآن، وإنّ الأمير ويليام سيكون من سيتعامل معه مباشرة".



وأشار إلى أنّ "ولي يُريد حسم هذا الملف"، وتوقّع أنّ "يُطلب من أندرو الابتعاد نهائيًا عن المشهد الملكي بحلول الربيع المقبل".

في المقابل، رجّح لوني أنّ "أندرو سيُبدي مقاومة شديدة، وسيُطالب بتأمين سكن كبير وطاقم كامل من الموظفين". (ارم نيوز)