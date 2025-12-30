تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

الإمارات تُؤكّد دعمها لأمن السعودية: نرفض الزجّ باسمنا في الأحداث الجارية في اليمن

Lebanon 24
30-12-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1461733-639027012432854369.jpg
Doc-P-1461733-639027012432854369.jpg photos 0
أعربت الإمارات عن أسفها الشديد لما ورد في بيان السعودية، وما تضمنه من مغالطات جوهرية، حول دور الإمارات في الأحداث الجارية في اليمن.

ورفضت رفضاً قاطعاً الزجّ باسمها في التوتر الحاصل بين الأطراف اليمنية، واستهجنت الادعاءات التي وردت بشأن القيام بالضغط أو توجيه أي طرف يمني للقيام بعمليات عسكرية تمسّ أمن السعودية الشقيقة أو تستهدف حدودها.

وأكّدت حرصها الدائم على أمن واستقرار السعودية، واحترامها الكامل لسيادتها وأمنها الوطني، ورفضها لأي أعمال من شأنها تهديد أمن المملكة أو أمن الإقليم، إيماناً منها أن العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين التي تشكل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، وشدّدت على أنّ الإمارات تحرص دوماً على التنسيق الكامل مع الأشقاء في المملكة.

وأكّدت أنّ موقفها منذ بداية الأحداث في محافظتيّ حضرموت والمهرة تمثل في العمل على احتواء الموقف، ودعم مسارات التهدئة، والدفع نحو التوصل إلى تفاهمات تسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المدنيين، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية.

وفي ما يتعلق بما تضمنه البيان الصادر عن المتحدث العسكري باسم قوات التحالف بشأن العملية العسكرية في ميناء المكلا، أكّدت الخارجية الإماراتيّة رفضها التام للمزاعم المتعلقة بتأجيج الصراع اليمني، وأن البيان المشار إليه صدر دون التشاور مع الدول الأعضاء في التحالف.

وأوضحت أن الشحنة المشار إليها لم تتضمن أي أسلحة، وأن العربات التي تمّ إنزالها لم تكن مخصصة لأي طرف يمني، بل تم شحنها لاستخدامها من قبل القوات الإماراتية العاملة في اليمن، وأكّدت أن الادعاءات المتداولة بهذا الشأن لا تعكس حقيقة طبيعة الشحنة أو الغرض منها، ولفتت إلى أنه كان هناك تنسيق عالي المستوى بشأن هذه العربات بين دولة الامارات والأشقاء في السعودية، وإتفاق على ان المركبات لن تخرج من الميناء، إلا أن دولة الإمارات تفاجأت بإستهدافها في ميناء المكلا.

وشددت الخارجية الامارتيّة أن الوجود الإماراتي في اليمن جاء بدعوة من الحكومة الشرعية اليمنية وضمن التحالف العربي بقيادة السعودية الشقيقة، بهدف دعم استعادة الشرعية ومكافحة الإرهاب، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة الجمهورية اليمنية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات قدّمت تضحيات جسام منذ انطلاق عمليات التحالف، وساندت الشعب اليمني الشقيق في مختلف المراحل.

وأشارت إلى أن هذه التطورات تثير تساؤلات مشروعة حول مسار التعامل معها وتداعياتها، في مرحلة تتطلب أعلى درجات التنسيق وضبط النفس والحكمة، مع مراعاة التحديات الأمنية القائمة والتهديدات المرتبطة بالجماعات الإرهابية بما فيها القاعدة والحوثيين والإخوان المسلمين، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز فرص التهدئة والاستقرار.

واعتبرت أن التعامل مع التطورات الأخيرة يجب أن يتم بمسؤولية وبما يمنع التصعيد، وعلى أساس الوقائع الموثوقة والتنسيق القائم بين الأطراف المعنية، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون المصالح المشتركة، ويُسهم في دعم مسار الحل السياسي وإنهاء الأزمة في اليمن. (الامارات 24)
المملكة العربية السعودية

العربية السعودية

الجمهوري

الإمارات

السعودية

المملكة

القاعدة

