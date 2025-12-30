البحرين أدانت مُحاولة إستهداف مقرّ إقامة بوتين

أدانت محاولة إستهداف مقرّ إقامة في مقاطعة نوفغورود.



وأعربت الخارجية البحرينيّة في بيان عن تضامن مع وحكومة وشعب الصديق، مجددة رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتقويض السلم. (روسيا اليوم)

