تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أبو الغيط يدعو إلى تغليب لغة الحوار في اليمن

Lebanon 24
30-12-2025 | 08:17
A-
A+
Doc-P-1461756-639027049441899112.jpg
Doc-P-1461756-639027049441899112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، عن بالغ القلق بشأن "التطورات المتلاحقة الخطيرة" في الجمهورية اليمنية في أعقاب عدم تجاوب المجلس الانتقالي الجنوبي مع مطالبات مجلس القيادة الرئاسي، معربا عن الأمل في وقف التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة في شرق الجمهورية اليمنية بشكل فوري.
 
وناشد الأمين العام كافة الدول أعضاء تحالف دعم الشرعية الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق، وتغليب ضبط النفس والتمسك بالموقف العربي الموحد الداعم للشرعية اليمنية، وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية المتواترة في شأن هذه الأزمة.

وجدد أبو الغيط إدانته لأية تحركات عسكرية تهدف إلى تثبيت واقع انفصالي على الأرض بالقوة، بما يهدد وحدة التراب اليمني، ويلحق ضرراً بالغاً بقضية الجنوب اليمني التي يتعين معالجتها من خلال الحوار وليس فرض الأمر الواقع، مشدداً على أن التوجهات الانفصالية تضر بالأمن القومي العربي. (سكاي نيوز عربية)
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية تدعو لخفض التصعيد في سوريا وتغليب مسارات التهدئة والحوار بعد الأحداث التي شهدتها حلب
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
حركة فتح تدعو حماس إلى تغليب المصلحة الوطنية وعدم التفرد بالقرارات
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يرحب باتفاق الإفراج المتبادل عن عدد من الأسرى والمختطفين من جنسيات مختلفة في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 17:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24

العربية أحمد أبو الغيط

جامعة الدول العربية

أحمد أبو الغيط

الدول العربية

مجلس القيادة

الأمين العام

الأمن القومي

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:55 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:13 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2025-12-30
Lebanon24
09:42 | 2025-12-30
Lebanon24
09:26 | 2025-12-30
Lebanon24
09:17 | 2025-12-30
Lebanon24
09:00 | 2025-12-30
Lebanon24
08:57 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24