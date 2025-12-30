أبو الغيط يدعو إلى تغليب لغة الحوار في اليمن

أعرب لجامعة الدول ، الثلاثاء، عن بالغ القلق بشأن "التطورات المتلاحقة الخطيرة" في الجمهورية في أعقاب عدم تجاوب المجلس الانتقالي الجنوبي مع مطالبات الرئاسي، معربا عن الأمل في وقف التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة في شرق الجمهورية اليمنية بشكل فوري.

وناشد الأمين العام كافة الدول أعضاء تحالف دعم الشرعية الحفاظ على روح التضامن العربي في هذا الظرف الدقيق، وتغليب ضبط النفس والتمسك بالموقف العربي الموحد الداعم للشرعية اليمنية، وفقاً لقرارات مجلس المتواترة في شأن هذه الأزمة.



وجدد أبو إدانته لأية تحركات عسكرية تهدف إلى تثبيت واقع انفصالي على الأرض بالقوة، بما يهدد وحدة التراب اليمني، ويلحق ضرراً بالغاً بقضية الجنوب اليمني التي يتعين معالجتها من خلال الحوار وليس فرض الأمر الواقع، مشدداً على أن التوجهات الانفصالية تضر بالأمن القومي العربي. (سكاي نيوز عربية)