بدء سريان حظر التجول في اللاذقية.. وانتشار كثيف لعناصر الأمن السوريّ

بدأ سريان فرض حظر تجوال في مدينة ، اعتبارا من الساعة 05:00 مساء اليوم الثلاثاء، حتى الساعة 06:00 من صباح .



وأكدت في محافظة اللاذقية أن قرار حظر التجوال لا يشمل الحالات الطارئة، ولا الكوادر الطبية، ولا فرق الإسعاف والإطفاء.



ودعت القيادة المواطنين إلى الالتزام التام بمضمون القرار والتعاون مع الوحدات المختصة، تحت طائلة المساءلة القانونية بحق المخالفين. (روسيا اليوم)

