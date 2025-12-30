قيود إسرائيلية جديدة تُبعد منظمات إنسانية عن غزة

أعلنت أنها ستعلق عمليات العديد من المنظمات الإنسانية العاملة في غزة، ومن بينها منظمة "أطباء "، لعدم استيفائها قواعدها الجديدة للتحقق من المنظمات الدولية بالقطاع.وقالت وزارة ، إن المنظمات التي سيتم حظر عملياتها اعتبارا من الأول من يناير المقبل لم تستوف متطلباتها الجديدة المتعلقة بمشاركة المعلومات الخاصة بالموظفين والتمويل والعمليات.واتهمت الوزارة "أطباء بلا حدود" بعدم توضيح أدوار بعض العاملين لديها الذين اتهمتهم إسرائيل بالتعاون مع حركة ومع جماعات مسلحة أخرى. (الحدث)