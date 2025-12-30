تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تجدد الاشتباكات المسلحة في أوفيرا شرقي الكونغو الديمقراطية
Lebanon 24
30-12-2025
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تجددت الاشتباكات المسلحة في مدينة أوفيرا، شرقي
جمهورية
الكونغو
الديمقراطية
، وفق ما ذكرت إذاعة
فرنسا الدولية
.
ونقلت الإذاعة عن مصادر محلية أنه سُمع دوي إطلاق نار على مشارف المدينة، حيث فرّ السكان من القتال في مناطقها الجنوبية، مشيرة إلى أن الاشتباكات
دارت
قرب ماكوبولا، على بُعد حوالي 20 كيلومتراً من أوفيرا، وهي منطقة تخضع لسيطرة القوات الموالية لجيش الكونغو الديمقراطية.
يشار إلى أنه في 18 كانون الأول الحالي، أعلنت حركة M23 مغادرتها مدينة أوفيرا بعد أيام من السيطرة عليها، لكن تقارير أكدت بقاء بعض عناصرها في المدينة، بينما بدأت إدارة موازية في ترسيخ وجودها لتسيير المدينة، إذ تم تعيين منظمين مجتمعيين في بعض أحياء أوفيرا. ويُقدّم هؤلاء المنظمون كمسؤولين مدنيين مؤقتين، وهم مسؤولون عن الإدارة، وفقًا لمصادر إذاعة
فرنسا
الدولية.
على الصعيد الأمني، ينتشر في المدينة أشخاص يرتدون ملابس سوداء. ووفقًا لحركة
تحالف القوى
من أجل التغيير/حركة 23
مارس
، فإنهم يوفرون الأمن، ويطلق عليهم اسم "الدفاع المحلي"، وقد أسندت إليهم مهمة تأمين سكان أوفيرا البالغ عددهم نحو 500 ألف نسمة. (ارم نيوز)
