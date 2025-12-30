عقوبات أميركية إضافية تطال إيران وفنزويلا!

أفاد إشعار صادر عن الأميركية، اليوم الثلاثاء، بأن أدرجت خمسة مواطنين إيرانيين وشخصًا من على قائمة ، مشيرًا إلى أن الإجراءات شملت أيضًا شركة ضالعة في تجارة الطائرات المسيّرة مع فنزويلا.





لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، جون ك. هيرلي، إن الإجراءات تهدف إلى محاسبة وفنزويلا على نشر الأسلحة القاتلة ومنع وصولهما للنظام المالي الأميركي.





وتشمل العقوبات شركة فنزويلية قامت بتجميع طائرة مسيّرة إيرانية وبيعها إلى فنزويلا، إضافة لاستهداف أشخاص حاولوا شراء مواد لصناعة الصواريخ الباليستية.





وأوضح البيان أن العقوبات طالت أيضا شركات إيرانية تعمل في مجال التكنولوجيا العسكرية، مثل مجموعة (Rayan Fan Group) المنتجة لمكونات الطائرات المسيّرة وبرامج .





وفرضت الوزارة حظرًا على جميع الممتلكات والمصالح المالية للأشخاص والكيانات المدرجة، مع تحذير المؤسسات المالية الأجنبية من المخاطر المترتبة على التعامل معهم، في خطوة تهدف إلى الضغط على الأطراف المستهدفة لتغيير سلوكها، وفقًا للبيان. (آرم نيوز)

