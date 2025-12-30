تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

عقوبات أميركية إضافية تطال إيران وفنزويلا!

Lebanon 24
30-12-2025 | 11:25
أفاد إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أدرجت خمسة مواطنين إيرانيين وشخصًا من فنزويلا على قائمة العقوبات، مشيرًا إلى أن الإجراءات شملت أيضًا شركة فنزويلية ضالعة في تجارة الطائرات المسيّرة الإيرانية مع فنزويلا.


وقال نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، جون ك. هيرلي، إن الإجراءات تهدف إلى محاسبة إيران وفنزويلا على نشر الأسلحة القاتلة ومنع وصولهما للنظام المالي الأميركي.


وتشمل العقوبات شركة فنزويلية قامت بتجميع طائرة مسيّرة إيرانية وبيعها إلى فنزويلا، إضافة لاستهداف أشخاص حاولوا شراء مواد لصناعة الصواريخ الباليستية.


وأوضح البيان أن العقوبات طالت أيضا شركات إيرانية تعمل في مجال التكنولوجيا العسكرية، مثل مجموعة (Rayan Fan Group) المنتجة لمكونات الطائرات المسيّرة وبرامج الحرس الثوري الإيراني.  


وفرضت الوزارة حظرًا على جميع الممتلكات والمصالح المالية للأشخاص والكيانات المدرجة، مع تحذير المؤسسات المالية الأجنبية من المخاطر المترتبة على التعامل معهم، في خطوة تهدف إلى الضغط على الأطراف المستهدفة لتغيير سلوكها، وفقًا للبيان.  (آرم نيوز) 
الحرس الثوري الإيراني

الولايات المتحدة

وزارة الخزانة

وزير الخزانة

الحرس الثوري

وقال نائب

الإيرانية

الإيراني

