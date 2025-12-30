تحذيرات أوروبية من تصعيد صيني يهدد الاستقرار في مضيق تايوان

اتّهم ، اليوم الثلاثاء، بـ"تعريض السلام الدولي للخطر" بمناوراتها العسكرية حول تايوان.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأوروبية، أنيتا هيبر، إن "السلام والاستقرار في مضيق تايوان لهما أهمية استراتيجية للأمن والازدهار الإقليميين والدوليين"، داعية بكين إلى "ضبط النفس".من جهتها، أعلنت ، في بيان، أن "تابعت بقلق" المناورات العسكرية حول تايوان، داعية "جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي تصعيد".وجاء في البيان "تعرب عن تمسكها بالسلام والاستقرار في مضيق تايوان، الضروريين للأمن والازدهار العالميين، وتذكر بمعارضتها لأي تعديل من طرف واحد للوضع القائم، ولا سيما بالقوة أو الإكراه".وأطلقت الصين مناورات بالذخيرة الحية لمدة 10 ساعات حول تايوان، في اليوم الثاني من أكبر مناورات حربية تجريها بكين على الإطلاق حول ، بهدف قطع صلاتها بالدعم الخارجي بسرعة في حالة نشوب صراع.وأعلنت قيادة المسرح الشرقي أن التدريبات ستستمر حتى الساعة السادسة مساءً (10:00 بتوقيت غرينتش) في البحر والمجال الجوي لخمسة مواقع تحيط بالجزيرة، مما يدل على تصميم الجيش الصيني على "مكافحة النزعة الانفصالية وتعزيز الوحدة دون تردد".وبدأت المناورات الحربية بعد 11 يومًا من إعلان عن حزمة أسلحة قياسية بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان، مما أثار غضب وزارة الدفاع الصينية وتحذيرات من أن الجيش "سيتخذ إجراءات قوية" ردًا على ذلك. (ارم نيوز)