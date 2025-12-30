ردا على تهديدات ترامب.. هذا ما قاله عراقجي

أكّد عباس عراقجي، أن بلاده "لا تزال منفتحة على اتفاق مع يقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة".





وجاء تصريح عراقجي في مقال نشرته صحيفة "الغارديان" ، ردًا على تهديدات الرئيس الأميركي بشن ضربات جديدة اذا واصلت تطوير برامجها الصاروخية والنووية.



ودعا عراقجي في مقاله إلى "السعي لحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية والتحدث مع الشعب الإيراني بلغة الاحترام".



كما نوّه إلى استعداد غير مسبوق من قبل "الأصدقاء المشتركين" لإيران والولايات المتحدة لتعزيز الحوار وضمان تنفيذ أي نتائج يتم التوصل إليها في المفاوضات.