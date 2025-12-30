مباحثات أميركية-سعودية بشأن التصعيد الأخير في اليمن

أجرى الأميركي ماركو روبيو اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث ناقشا الأوضاع في اليمن والقضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار الإقليمي.





وجاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم الأميركية، تومي بيجوت، الذي أشار إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول "التوترات المستمرة في اليمن".





ويأتي هذا الاتصال في أعقاب بيان صادر عن يوم الثلاثاء، أعربت فيه عن "خيبة أملها" من إجراءات دولة العربية المتحدة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.





واعتبرت أن مثل هذه الإجراءات "تشكل تهديدا لأمنها الوطني"، داعية الإمارات إلى "سحب قواتها من اليمن ووقف دعمها للجنوبيين الساعين للاستقلال".





وفي تطور ميداني، أعلنت قوات التحالف العربي عن قيامها بعملية في ميناء مدينة المكلا، المركز الإداري لمحافظة حضرموت الشرقية، حيث حذرت المدنيين مسبقا من ضرورة مغادرة الميناء.





وكشفت قوات التحالف لاحقاً أن العملية استهدفت "شحنة عسكرية يُعتقد أنها لقوات الانفصاليين الجنوبيين" التي سيطرت على محافظات شرق اليمن الاستراتيجية.





وأشارت التقارير إلى أن الشحنة العسكرية كانت على متن سفينتين قادمتين من الإمارات. (روسيا اليوم)

