Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

مباحثات أميركية-سعودية بشأن التصعيد الأخير في اليمن

Lebanon 24
30-12-2025 | 15:33
أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث ناقشا الأوضاع في اليمن والقضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار الإقليمي.


وجاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، تومي بيجوت، الذي أشار إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول "التوترات المستمرة في اليمن".


ويأتي هذا الاتصال في أعقاب بيان صادر عن المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء، أعربت فيه عن "خيبة أملها" من إجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.


واعتبرت الرياض أن مثل هذه الإجراءات "تشكل تهديدا لأمنها الوطني"، داعية الإمارات إلى "سحب قواتها من اليمن ووقف دعمها للجنوبيين الساعين للاستقلال".


وفي تطور ميداني، أعلنت قوات التحالف العربي عن قيامها بعملية في ميناء مدينة المكلا، المركز الإداري لمحافظة حضرموت الشرقية، حيث حذرت المدنيين مسبقا من ضرورة مغادرة الميناء.


وكشفت قوات التحالف لاحقاً أن العملية استهدفت "شحنة عسكرية يُعتقد أنها لقوات الانفصاليين الجنوبيين" التي سيطرت على محافظات شرق اليمن الاستراتيجية.


وأشارت التقارير إلى أن الشحنة العسكرية كانت على متن سفينتين قادمتين من الإمارات. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
قطر تعتبر أن تصريحات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الإمارات: التطورات الأخيرة في اليمن يجب التعامل معها بمسؤولية وعدم تصعيدها
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تقول إنها ستتعامل مع التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد بهدف حماية المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره اليمني خلال اتصال هاتفي جهود السعودية ودولة الإمارات من أجل خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 03:14:51 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2025-12-30
Lebanon24
16:37 | 2025-12-30
Lebanon24
16:19 | 2025-12-30
Lebanon24
16:13 | 2025-12-30
Lebanon24
16:13 | 2025-12-30
Lebanon24
16:00 | 2025-12-30
