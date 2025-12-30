تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
مباحثات أميركية-سعودية بشأن التصعيد الأخير في اليمن
Lebanon 24
30-12-2025
|
15:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
أجرى
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، حيث ناقشا الأوضاع في اليمن والقضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار الإقليمي.
وجاء ذلك وفق بيان للمتحدث باسم
وزارة الخارجية
الأميركية، تومي بيجوت، الذي أشار إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول "التوترات المستمرة في اليمن".
ويأتي هذا الاتصال في أعقاب بيان صادر عن
المملكة العربية السعودية
يوم الثلاثاء، أعربت فيه عن "خيبة أملها" من إجراءات دولة
الإمارات
العربية المتحدة لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن.
واعتبرت
الرياض
أن مثل هذه الإجراءات "تشكل تهديدا لأمنها الوطني"، داعية الإمارات إلى "سحب قواتها من اليمن ووقف دعمها للجنوبيين الساعين للاستقلال".
وفي تطور ميداني، أعلنت قوات التحالف العربي عن قيامها بعملية في ميناء مدينة المكلا، المركز الإداري لمحافظة حضرموت الشرقية، حيث حذرت المدنيين مسبقا من ضرورة مغادرة الميناء.
وكشفت قوات التحالف لاحقاً أن العملية استهدفت "شحنة عسكرية يُعتقد أنها لقوات الانفصاليين الجنوبيين" التي سيطرت على محافظات شرق اليمن الاستراتيجية.
وأشارت التقارير إلى أن الشحنة العسكرية كانت على متن سفينتين قادمتين من الإمارات. (روسيا اليوم)
Advertisement
قطر تعتبر أن تصريحات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة
Lebanon 24
قطر تعتبر أن تصريحات السعودية والإمارات بشأن اليمن تعكس الحرص على تغليب مصلحة المنطقة
31/12/2025 03:14:51
31/12/2025 03:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
الإمارات: التطورات الأخيرة في اليمن يجب التعامل معها بمسؤولية وعدم تصعيدها
Lebanon 24
الإمارات: التطورات الأخيرة في اليمن يجب التعامل معها بمسؤولية وعدم تصعيدها
31/12/2025 03:14:51
31/12/2025 03:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تقول إنها ستتعامل مع التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد بهدف حماية المدنيين
Lebanon 24
وكالة الأنباء السعودية: قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تقول إنها ستتعامل مع التحركات العسكرية المخالفة لجهود خفض التصعيد بهدف حماية المدنيين
31/12/2025 03:14:51
31/12/2025 03:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره اليمني خلال اتصال هاتفي جهود السعودية ودولة الإمارات من أجل خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره اليمني خلال اتصال هاتفي جهود السعودية ودولة الإمارات من أجل خفض التصعيد وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن
31/12/2025 03:14:51
31/12/2025 03:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة العربية السعودية
العربية السعودية
وزارة الخارجية
وزير الخارجية
روسيا اليوم
الإمارات
السعودية
المملكة
تابع
لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً
Lebanon 24
لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً
16:43 | 2025-12-30
30/12/2025 04:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سفينتان تثيران الجدل بالمكلا.. و«التحالف» يرد على الإمارات
Lebanon 24
سفينتان تثيران الجدل بالمكلا.. و«التحالف» يرد على الإمارات
16:37 | 2025-12-30
30/12/2025 04:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. لحظة استهداف شحنات أسلحة في ميناء المكلا
Lebanon 24
بالفيديو.. لحظة استهداف شحنات أسلحة في ميناء المكلا
16:19 | 2025-12-30
30/12/2025 04:19:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ونتنياهو يتفقان على موعد محدد لنزع سلاح حماس
Lebanon 24
ترامب ونتنياهو يتفقان على موعد محدد لنزع سلاح حماس
16:13 | 2025-12-30
30/12/2025 04:13:31
Lebanon 24
Lebanon 24
اضطراب جداول رحلات القطارات الأوروبية خلال ذروة عطلة نهاية العام
Lebanon 24
اضطراب جداول رحلات القطارات الأوروبية خلال ذروة عطلة نهاية العام
16:13 | 2025-12-30
30/12/2025 04:13:03
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
02:04 | 2025-12-30
30/12/2025 02:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
05:00 | 2025-12-30
30/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
02:13 | 2025-12-30
30/12/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
16:43 | 2025-12-30
لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً
16:37 | 2025-12-30
سفينتان تثيران الجدل بالمكلا.. و«التحالف» يرد على الإمارات
16:19 | 2025-12-30
بالفيديو.. لحظة استهداف شحنات أسلحة في ميناء المكلا
16:13 | 2025-12-30
ترامب ونتنياهو يتفقان على موعد محدد لنزع سلاح حماس
16:13 | 2025-12-30
اضطراب جداول رحلات القطارات الأوروبية خلال ذروة عطلة نهاية العام
16:00 | 2025-12-30
2026.. عام التحديات المصيرية لنتنياهو سياسيًا وأمنيًا
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 03:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 03:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
31/12/2025 03:14:51
Lebanon 24
Lebanon 24
