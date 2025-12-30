سفينتان تثيران الجدل بالمكلا.. و«التحالف» يرد على الإمارات

في بيان رسمي، نفت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن ما ورد في بيان ، مؤكدة بشكل قاطع وقوع خروقات جسيمة تمثلت في دخول سفينتين إلى ميناء المكلا بشكل مخالف للإجراءات المعمول بها، من دون الحصول على التصاريح اللازمة من الحكومة الشرعية أو قيادة التحالف.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، اللواء الركن المالكي، أن السفينتين دخلتا المياه الإقليمية اليمنية وأغلقتا جهاز التتبع والتعريف قبل الدخول، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين البحرية المتبعة.

وأضاف المالكي أن دخول السفينتين تزامن مع إغلاق الميناء وإخراج جميع العاملين والموظفين المحليين. وبعد وصول السفينتين، تبين أنها كانت تحمل أكثر من 80 عربة إلى جانب حاويات محملة بالأسلحة والذخائر.

وأشار المالكي إلى أنه تم توثيق عملية وصول وتفريغ الشحنات، وتم إبلاغ المسؤولين في دولة بضرورة منع خروج هذه الشحنة العسكرية من ميناء المكلا لتجنب انتقالها إلى مناطق الصراع.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه على الرغم من هذا الإبلاغ، قام الجانب -دون تنسيق مع المملكة- بنقل العربات والحاويات إلى قاعدة التي تتواجد بها قوات إماراتية محدودة.وقد اعتبر تحالف دعم الشرعية هذا التصرف تصعيداً غير مقبول ومخالفاً لمبادئ التحالف.

وأكد المالكي أنه تم إبلاغ الجانب الإماراتي بضرورة إعادة العربات إلى الميناء، وهو ما تم تنفيذه، لكن حاويات الأسلحة بقيت في قاعدة الريان. وأوضح أن هناك معلومات مؤكدة تشير إلى نية نقل هذه الحاويات إلى مواقع أخرى في وادي وصحراء حضرموت، مما قد يزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.