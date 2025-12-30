لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً

من المقرر أن تشارك زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي ، في جنازة أيقونة السينما بريجيت باردو التي توفيت الأحد، وفق " ".

ولكنّ الذي وصف باردو بأنها "أسطورة"، لن يحضر جنازتها، وفق مصدر في مكتبه.

وتعرضت باردو التي توفيت عن 91 عاما الأحد، لانتقادات في سنواتها الأخيرة بسبب آرائها المناهضة للهجرة ودعمها لليمين المتطرف.

ودعمت الممثلة الراحلة مارين لوبن في خلال ترشحها للرئاسة عامي 2012 و2017، واصفة إياها بأنها "جان دارك" العصر الحديث التي يمكنها إنقاذ البلاد.

وعرضت الرئاسة على عائلة باردو إقامة مراسم تأبين وطنية لها، ولكنها لم تعط أي رد، بحسب المصدر في مكتب ماكرون.