Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً

Lebanon 24
30-12-2025 | 16:43
من المقرر أن تشارك زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن، في جنازة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو التي توفيت الأحد، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
ولكنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي وصف باردو بأنها "أسطورة"، لن يحضر جنازتها، وفق مصدر في مكتبه.
 
وتعرضت باردو التي توفيت عن 91 عاما الأحد، لانتقادات في سنواتها الأخيرة بسبب آرائها المناهضة للهجرة ودعمها لليمين المتطرف.
 
ودعمت الممثلة الراحلة مارين لوبن في خلال ترشحها للرئاسة عامي 2012 و2017، واصفة إياها بأنها "جان دارك" العصر الحديث التي يمكنها إنقاذ البلاد.
 
وعرضت الرئاسة على عائلة باردو إقامة مراسم تأبين وطنية لها، ولكنها لم تعط أي رد، بحسب المصدر في مكتب ماكرون.
الرئيس الفرنسي إيمانويل

وكالة الصحافة الفرنسية

الصحافة الفرنسية

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكر

مارين لوبن

