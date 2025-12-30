تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تهديدات جديدة.. ماذا قال نتنياهو عن إيران وحماس؟
Lebanon 24
30-12-2025
|
22:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
هدّد
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إيران
بعواقب وخيمة، في ظل ما وصفه بمحاولات
طهران
إعادة بناء برنامجها
النووي
وقدراتها الصاروخية.
وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن إيران تعمل على تطوير قدراتها النووية في مواقع لم تتعرض للقصف سابقًا، وتسعى أيضًا لاستعادة قدرتها على إنتاج الصواريخ الباليستية.
وأوضح أنه اطّلع قبل أسبوعين على معلومات تتعلق بمناورات عسكرية إيرانية شملت إطلاق صواريخ باليستية، محذرًا من أن أي خطوات من هذا النوع ستقود إلى عواقب خطيرة.
وفي الملف الفلسطيني، أشار نتنياهو إلى أن حركة
حماس
لا تزال تمتلك نحو 60 ألف قطعة سلاح رغم تعهدها بنزع السلاح، معتبرًا أن تشكيل حكومة جديدة في غزة ممكن شرط اختفاء حماس.
كما أكد أن الهجمات
الإسرائيلية
خلال وقف إطلاق النار تمت بتنسيق كامل مع الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، مشيرًا إلى أنه لم يتلقّ أي انتقاد من
واشنطن
بهذا الخصوص.
وبشأن
الضفة الغربية
، قال نتنياهو إن هناك مجموعات صغيرة تقوم بقلع أشجار الزيتون، لكنه شدد على أن هذا السلوك لا يُقارن بهجمات تستهدف المستوطنين، مؤكدًا ضرورة الإبقاء على السيطرة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة مع العمل على تطوير البنى التحتية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عن حزب الله.. ماذا قال نتنياهو؟
Lebanon 24
عن حزب الله.. ماذا قال نتنياهو؟
31/12/2025 06:37:57
31/12/2025 06:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عن أحمد الشرع وسوريا... ماذا قال نتنياهو؟
Lebanon 24
عن أحمد الشرع وسوريا... ماذا قال نتنياهو؟
31/12/2025 06:37:57
31/12/2025 06:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: حماس تخرق وقف إطلاق النار ولن نسمح لعناصرها بالتسلح وتهديدنا من جديد
Lebanon 24
نتنياهو: حماس تخرق وقف إطلاق النار ولن نسمح لعناصرها بالتسلح وتهديدنا من جديد
31/12/2025 06:37:57
31/12/2025 06:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إيراني عن "القرض الحسن"؟ كلامٌ جديد
Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ إيراني عن "القرض الحسن"؟ كلامٌ جديد
31/12/2025 06:37:57
31/12/2025 06:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
الضفة الغربية
دونالد ترامب
الفلسطينيين
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس كولومبيا: واشنطن قصفت مصنعا للكوكايين داخل الأراضي الفنزويلية
Lebanon 24
رئيس كولومبيا: واشنطن قصفت مصنعا للكوكايين داخل الأراضي الفنزويلية
23:26 | 2025-12-30
30/12/2025 11:26:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية قبالة شواطئ اللاذقية السورية.. كم بلغت قوتها؟
Lebanon 24
هزة أرضية قبالة شواطئ اللاذقية السورية.. كم بلغت قوتها؟
22:57 | 2025-12-30
30/12/2025 10:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا يتجنب ترامب الخلاف العلني مع نتنياهو؟
Lebanon 24
لماذا يتجنب ترامب الخلاف العلني مع نتنياهو؟
22:53 | 2025-12-30
30/12/2025 10:53:50
Lebanon 24
Lebanon 24
لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً
Lebanon 24
لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً
16:43 | 2025-12-30
30/12/2025 04:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سفينتان تثيران الجدل بالمكلا.. و«التحالف» يرد على الإمارات
Lebanon 24
سفينتان تثيران الجدل بالمكلا.. و«التحالف» يرد على الإمارات
16:37 | 2025-12-30
30/12/2025 04:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
02:04 | 2025-12-30
30/12/2025 02:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
05:00 | 2025-12-30
30/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
02:13 | 2025-12-30
30/12/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:26 | 2025-12-30
رئيس كولومبيا: واشنطن قصفت مصنعا للكوكايين داخل الأراضي الفنزويلية
22:57 | 2025-12-30
هزة أرضية قبالة شواطئ اللاذقية السورية.. كم بلغت قوتها؟
22:53 | 2025-12-30
لماذا يتجنب ترامب الخلاف العلني مع نتنياهو؟
16:43 | 2025-12-30
لوبن في جنازة باردو.. وماكرون يترك المقعد فارغاً
16:37 | 2025-12-30
سفينتان تثيران الجدل بالمكلا.. و«التحالف» يرد على الإمارات
16:19 | 2025-12-30
بالفيديو.. لحظة استهداف شحنات أسلحة في ميناء المكلا
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 06:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 06:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 06:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24