عربي-دولي

تهديدات جديدة.. ماذا قال نتنياهو عن إيران وحماس؟

Lebanon 24
30-12-2025 | 22:44
هدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إيران بعواقب وخيمة، في ظل ما وصفه بمحاولات طهران إعادة بناء برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.
 
وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن إيران تعمل على تطوير قدراتها النووية في مواقع لم تتعرض للقصف سابقًا، وتسعى أيضًا لاستعادة قدرتها على إنتاج الصواريخ الباليستية.

وأوضح أنه اطّلع قبل أسبوعين على معلومات تتعلق بمناورات عسكرية إيرانية شملت إطلاق صواريخ باليستية، محذرًا من أن أي خطوات من هذا النوع ستقود إلى عواقب خطيرة.

وفي الملف الفلسطيني، أشار نتنياهو إلى أن حركة حماس لا تزال تمتلك نحو 60 ألف قطعة سلاح رغم تعهدها بنزع السلاح، معتبرًا أن تشكيل حكومة جديدة في غزة ممكن شرط اختفاء حماس.

كما أكد أن الهجمات الإسرائيلية خلال وقف إطلاق النار تمت بتنسيق كامل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أنه لم يتلقّ أي انتقاد من واشنطن بهذا الخصوص.

وبشأن الضفة الغربية، قال نتنياهو إن هناك مجموعات صغيرة تقوم بقلع أشجار الزيتون، لكنه شدد على أن هذا السلوك لا يُقارن بهجمات تستهدف المستوطنين، مؤكدًا ضرورة الإبقاء على السيطرة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة مع العمل على تطوير البنى التحتية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. 
