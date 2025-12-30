تهديدات جديدة.. ماذا قال نتنياهو عن إيران وحماس؟

هدّد بنيامين نتنياهو بعواقب وخيمة، في ظل ما وصفه بمحاولات إعادة بناء برنامجها وقدراتها الصاروخية.

وقال نتنياهو، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، إن إيران تعمل على تطوير قدراتها النووية في مواقع لم تتعرض للقصف سابقًا، وتسعى أيضًا لاستعادة قدرتها على إنتاج الصواريخ الباليستية.



وأوضح أنه اطّلع قبل أسبوعين على معلومات تتعلق بمناورات عسكرية إيرانية شملت إطلاق صواريخ باليستية، محذرًا من أن أي خطوات من هذا النوع ستقود إلى عواقب خطيرة.



وفي الملف الفلسطيني، أشار نتنياهو إلى أن حركة لا تزال تمتلك نحو 60 ألف قطعة سلاح رغم تعهدها بنزع السلاح، معتبرًا أن تشكيل حكومة جديدة في غزة ممكن شرط اختفاء حماس.



كما أكد أن الهجمات خلال وقف إطلاق النار تمت بتنسيق كامل مع الرئيس الأميركي ، مشيرًا إلى أنه لم يتلقّ أي انتقاد من بهذا الخصوص.



وبشأن ، قال نتنياهو إن هناك مجموعات صغيرة تقوم بقلع أشجار الزيتون، لكنه شدد على أن هذا السلوك لا يُقارن بهجمات تستهدف المستوطنين، مؤكدًا ضرورة الإبقاء على السيطرة العسكرية الإسرائيلية في المنطقة مع العمل على تطوير البنى التحتية للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.