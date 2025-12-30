تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
عربي-دولي
القوات الجنوبية الحكومية في اليمن تؤكد استقرار الأوضاع في حضرموت وتدعو لعدم الانجرار للشائعات
Lebanon 24
30-12-2025
|
23:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت القوات الجنوبية الحكومية في اليمن استقرار الأوضاع في
حضرموت
، وجاهزيتها للدفاع عن الجنوب.
وأوضحت مصادر أن القوات الجنوبية الحكومية في حضرموت دعت المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانجرار خلف الشائعات، مشيرة إلى أن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.
كما نقلت
وسائل الإعلام
اليمنية
عن مصدر عسكري قوله إن "القوات الجنوبية الحكومية تتابع المستجدات بمسؤولية عالية وجاهزية تامة".
وأضاف المصدر: "قضيتنا استعادة وطن وحقوق مشروعة، وليست حربا على أي سلطة".
وشددت القوات الجنوبية الحكومية على استعدادها "للدفاع عن تراب الجنوب بكل ما تملك".
مواضيع ذات صلة
القوات الحكومية الجنوبية في اليمن تؤكد انها لم تنسحب من مواقعها
Lebanon 24
القوات الحكومية الجنوبية في اليمن تؤكد انها لم تنسحب من مواقعها
31/12/2025 09:49:21
31/12/2025 09:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تظاهرة حاشدة في مدينة سَيئون اليمنية تأييدا لانتشار القوات الجنوبية الحكومية في حضرموت والمهرة
Lebanon 24
تظاهرة حاشدة في مدينة سَيئون اليمنية تأييدا لانتشار القوات الجنوبية الحكومية في حضرموت والمهرة
31/12/2025 09:49:21
31/12/2025 09:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
اليمن: الزبيدي يؤكد جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للمعركة الفاصلة ضد الحوثيين
Lebanon 24
اليمن: الزبيدي يؤكد جاهزية القوات المسلحة الجنوبية للمعركة الفاصلة ضد الحوثيين
31/12/2025 09:49:21
31/12/2025 09:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الجنوبية الحكومية تعلن استهداف مواقع حوثية بالمدفعية وسقوط قتلى (سكاي نيوز)
Lebanon 24
القوات الجنوبية الحكومية تعلن استهداف مواقع حوثية بالمدفعية وسقوط قتلى (سكاي نيوز)
31/12/2025 09:49:21
31/12/2025 09:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل الإعلام
تحت السيطرة
اليمنية
ما ن
تابع
ولد في بيروت.. ممداني يعيّن محاميًا من أصل سوري مستشارًا في بلدية نيويورك
Lebanon 24
ولد في بيروت.. ممداني يعيّن محاميًا من أصل سوري مستشارًا في بلدية نيويورك
02:30 | 2025-12-31
31/12/2025 02:30:10
Lebanon 24
Lebanon 24
القوات الحكومية الجنوبية في اليمن تؤكد انها لم تنسحب من مواقعها
Lebanon 24
القوات الحكومية الجنوبية في اليمن تؤكد انها لم تنسحب من مواقعها
02:08 | 2025-12-31
31/12/2025 02:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث في نفق محطة كهرومائية بالهند.. وإصابة العشرات جراء تصادم قطارين
Lebanon 24
حادث في نفق محطة كهرومائية بالهند.. وإصابة العشرات جراء تصادم قطارين
02:01 | 2025-12-31
31/12/2025 02:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
معدن النحاس يتجه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2009
Lebanon 24
معدن النحاس يتجه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2009
01:44 | 2025-12-31
31/12/2025 01:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
في كاليفورنيا.. زلزال بقوة 5.3 درجة
Lebanon 24
في كاليفورنيا.. زلزال بقوة 5.3 درجة
01:25 | 2025-12-31
31/12/2025 01:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
05:00 | 2025-12-30
30/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
10:00 | 2025-12-30
30/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
09:01 | 2025-12-30
30/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد خطف النقيب المتقاعد أحمد شكر
Lebanon 24
هذا جديد خطف النقيب المتقاعد أحمد شكر
07:48 | 2025-12-30
30/12/2025 07:48:08
Lebanon 24
Lebanon 24
02:30 | 2025-12-31
ولد في بيروت.. ممداني يعيّن محاميًا من أصل سوري مستشارًا في بلدية نيويورك
02:08 | 2025-12-31
القوات الحكومية الجنوبية في اليمن تؤكد انها لم تنسحب من مواقعها
02:01 | 2025-12-31
حادث في نفق محطة كهرومائية بالهند.. وإصابة العشرات جراء تصادم قطارين
01:44 | 2025-12-31
معدن النحاس يتجه لتحقيق أكبر مكاسب سنوية منذ 2009
01:25 | 2025-12-31
في كاليفورنيا.. زلزال بقوة 5.3 درجة
01:13 | 2025-12-31
معدل النمو السكاني في إسرائيل يهبط إلى أدنى مستوى منذ عقود
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 09:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 09:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 09:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
