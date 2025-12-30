القوات الجنوبية الحكومية في اليمن تؤكد استقرار الأوضاع في حضرموت وتدعو لعدم الانجرار للشائعات

أكدت القوات الجنوبية الحكومية في اليمن استقرار الأوضاع في ، وجاهزيتها للدفاع عن الجنوب.وأوضحت مصادر أن القوات الجنوبية الحكومية في حضرموت دعت المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانجرار خلف الشائعات، مشيرة إلى أن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.كما نقلت عن مصدر عسكري قوله إن "القوات الجنوبية الحكومية تتابع المستجدات بمسؤولية عالية وجاهزية تامة".وأضاف المصدر: "قضيتنا استعادة وطن وحقوق مشروعة، وليست حربا على أي سلطة".وشددت القوات الجنوبية الحكومية على استعدادها "للدفاع عن تراب الجنوب بكل ما تملك".