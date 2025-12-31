تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تركيا... تقرير يقدم تفاصيل دامغة عن خلفيات مسلحي "داعش"

Lebanon 24
31-12-2025 | 00:03
A-
A+
Doc-P-1461985-639027616998936760.webp
Doc-P-1461985-639027616998936760.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشف تقرير تحقيقي تفاصيل دامغة عن خلفيات مسلحي "داعش" الستة الذين قتلوا في اشتباك مع الشرطة التركية بمنطقة يالوفا قرب اسطنبول مؤخرا.

 

فقد أبرز الكاتب الصحافي إسماعيل سايماز في قناة "هالق تي في" أن اثنين من القتلى، "ظفر أوموتلو" و"هاشم سوردا باك"، كانا معروفين لدى الأجهزة الأمنية، وقد مثلا سابقا أمام القضاء بتهم الانتماء لجماعات إرهابية لكنهما برآ منها.

 

وبدأ الاثنان طريق التطرف عبر نشاطهما في المكتب التمثيلي لـ"مجلة الأخلاق والسنة" بيالوفا. في منزل أوموتلو، عثر سابقا على كتب محظورة مثل "الجهاد والشهادة"، ورفض الصلاة خلف أئمة الدولة معتبرا عقيدتهم غير مناسبة، مفضلا دروس الجمعية نفسها.

 

ودافع أوموتلو علنا عن آرائه المتطرفة، رافضا شرعية الدولة ومؤسساتها لالتزامها بالعلمانية، ومشاركتها في مراسم أتاتورك، ووصف الشرطة والخدمة العسكرية والتصويت بـ"أفعال كفرية"، وسمى الدولة "طاغوتا".

 

أما سوردا باك، عضو "داعش - ولاية خراسان"، فقد بدأ ملاحقته بعد اعتداء عائلي عنيف مع شقيقه، تهديدا لأفراد الأسرة بالقتل كـ"كفار". وقد اتهمت والدتهما "سعادات" الجمعية بغسل أدمغتهما، وقد هددا والدهما وشقيقهما الآخر عبد الجبار بالإعدام لعدم انضمامهما.

 

ورغم لائحة اتهام تضمنت دعواته للجهاد والانضمام إلى داعش كـ"الطريق الوحيد"، أطلق سراحه في نيسان 2025 بعد اعتقال قصير، قبل مقتله في الاشتباك الأخير.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
لماذا استقبلت تركيا البابا على "سجادة زرقاء"؟ خلفيات القرار تعود إلى 2013
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"داعش" عن هجوم أستراليا: "مفخرة"
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"وحدة خطيرة" تلاحق قادة "حزب الله".. تفاصيل مثيرة في تقرير إسرائيليّ
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن داعش في سوريا.. ماذا كشف؟
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 09:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

إسماعيل

التركية

اسطنبول

القضاء

التزام

الجهاد

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-31
Lebanon24
02:08 | 2025-12-31
Lebanon24
02:01 | 2025-12-31
Lebanon24
01:44 | 2025-12-31
Lebanon24
01:25 | 2025-12-31
Lebanon24
01:13 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24