Najib Mikati
إقتصاد

الدولار يتجه لأكبر انخفاض سنوي منذ 2017!

Lebanon 24
31-12-2025 | 00:24
استقر الدولار الأميركي اليوم الأربعاء، لكنه يتجه لتسجيل أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2017، في ظل تخفيضات أسعار الفائدة والمخاوف المتعلقة بالسياسات المالية والتجارية المتقلبة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب في 2025.

ومع استمرار بعض هذه المخاوف في 2026، يتوقع أن يواصل الدولار ضعف أداءه، ما دعم عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني، اللذين حققا أكبر مكاسب سنوية منذ ثماني سنوات، حيث استقر اليورو عند 1.1747 دولار والجنيه الإسترليني عند 1.3463 دولار.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية، 98.228 نقطة، منخفضًا بنسبة 9.5% خلال 2025، بينما ارتفع اليورو 13.5% والجنيه الإسترليني 7.6%.

وقال المحلل براشانت نيوناها من تي.دي للأوراق المالية إن توقعات ضعف الدولار مقابل اليورو في 2026 ما تزال مدعومة، رغم أن محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أظهر انقسامًا بين صانعي السياسة النقدية بشأن خفض أسعار الفائدة، مع توقع الأسواق خفضين محتملين في 2026 مقابل توقع البنك المركزي بخفض واحد فقط.

وساعد ضعف الدولار عملات الأسواق الناشئة على تحقيق مكاسب قوية، حيث اخترق اليوان الصيني مستوى سبعة مقابل الدولار للمرة الأولى منذ عامين ونصف، متجهًا لتحقيق زيادة 4% خلال 2025، وهي أكبر مكاسبه منذ 2020.

من جهة أخرى، استقر الين الياباني عند 156.35 مقابل الدولار، بعد أن ظل ضمن نطاق واسع طوال العام رغم رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين، بينما ارتفع الدولار الأسترالي إلى 0.66965 دولار، متجهًا لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2020، فيما سجل الدولار النيوزيلندي 0.57875 دولار، مع زيادة سنوية متوقعة بنسبة 3.4% بعد أربع سنوات من الخسائر.
