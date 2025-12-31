تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

القوات الحكومية الجنوبية في اليمن تؤكد انها لم تنسحب من مواقعها

Lebanon 24
31-12-2025 | 02:08
شدد المتحدث باسم القوات الحكومية الجنوبية في اليمن المقدم محمد النقيب في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" على أن القوات الحكومية الجنوبية لن تنسحب من مواقعها، مشيرا إلى أن التمركزات الحالية تترجم مكاسب ميدانية لتعزيز الأمن والاستقرار في جنوب اليمن.

وسابقا أكدت القوات الحكومية الجنوبية على استقرار الأوضاع في حضرموت، وجاهزيتها للدفاع عن الجنوب.

ودعت المواطنين في حضرموت إلى الاطمئنان وعدم الانجرار خلف الشائعات، مشيرة إلى أن الأوضاع مستقرة وتحت السيطرة الكاملة.

كما نقلت وسائل الإعلام اليمنية عن مصدر عسكري قوله إن "القوات الجنوبية الحكومية تتابع المستجدات بمسؤولية عالية وجاهزية تامة".

وأضاف المصدر: "قضيتنا استعادة وطن وحقوق مشروعة، وليست حربا على أي سلطة".

وشددت القوات الجنوبية الحكومية على استعدادها "للدفاع عن تراب الجنوب بكل ما تملك".
 
