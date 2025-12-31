تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

نفذت عدة أعمال إرهابية.. إيران تعتقل خلية مسلحة في سراوان قرب الحدود مع باكستان

Lebanon 24
31-12-2025 | 04:07
اعتقلت السلطات الإيرانية "خلية إرهابية" في مدينة سراوان، جنوب شرقي البلاد، ضمن عمليات أمنية تستهدف جماعات مسلحة تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لولاية بلوشستان الباكستانية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن العلاقات العامة لقيادة "مقر قدس" التابع للحرس الثوري في جنوب شرقي إيران قولها: "تم تحديد هوية خلية إرهابية واعتقال عناصرها عبر عمليات استخباراتية دقيقة. كانت هذه الخلية مسؤولة، خلال العام الماضي، عن تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في منطقة سراوان".
أضاف البيان أن الموقوفين "أقروا في اعترافاتهم الأولية بأنهم، بناء على توجيهات جماعات إرهابية ومعادية، خططوا ونفذوا عمليات اغتيال استهدفت عناصر حفظ الأمن في منطقة سراوان".

ولم يكشف البيان اسم التنظيم الذي تنتمي إليه الخلية.
وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية

وكالة الأنباء

الباكستاني

الإيرانية

الإيراني

بلوشستان

جنوب شرق

