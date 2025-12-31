نفذت عدة أعمال إرهابية.. إيران تعتقل خلية مسلحة في سراوان قرب الحدود مع باكستان

اعتقلت السلطات "خلية إرهابية" في مدينة سراوان، جنوب شرقي البلاد، ضمن عمليات أمنية تستهدف جماعات مسلحة تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لولاية الباكستانية.



ونقلت (إرنا) عن العلاقات العامة لقيادة "مقر قدس" التابع للحرس الثوري في جنوب شرقي قولها: "تم تحديد هوية خلية إرهابية واعتقال عناصرها عبر عمليات استخباراتية دقيقة. كانت هذه الخلية مسؤولة، خلال العام الماضي، عن تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في منطقة سراوان".

أضاف البيان أن الموقوفين "أقروا في اعترافاتهم الأولية بأنهم، بناء على توجيهات جماعات إرهابية ومعادية، خططوا ونفذوا عمليات اغتيال استهدفت عناصر حفظ الأمن في منطقة سراوان".



ولم يكشف البيان اسم التنظيم الذي تنتمي إليه الخلية.



Advertisement