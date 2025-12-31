تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
-2
o
بشري
11
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
عربي-دولي
نفذت عدة أعمال إرهابية.. إيران تعتقل خلية مسلحة في سراوان قرب الحدود مع باكستان
Lebanon 24
31-12-2025
|
04:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتقلت السلطات
الإيرانية
"خلية إرهابية" في مدينة سراوان، جنوب شرقي البلاد، ضمن عمليات أمنية تستهدف جماعات مسلحة تنشط في محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لولاية
بلوشستان
الباكستانية.
ونقلت
وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية
(إرنا) عن العلاقات العامة لقيادة "مقر قدس" التابع للحرس الثوري في جنوب شرقي
إيران
قولها: "تم تحديد هوية خلية إرهابية واعتقال عناصرها عبر عمليات استخباراتية دقيقة. كانت هذه الخلية مسؤولة، خلال العام الماضي، عن تنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية في منطقة سراوان".
أضاف البيان أن الموقوفين "أقروا في اعترافاتهم الأولية بأنهم، بناء على توجيهات جماعات إرهابية ومعادية، خططوا ونفذوا عمليات اغتيال استهدفت عناصر حفظ الأمن في منطقة سراوان".
ولم يكشف البيان اسم التنظيم الذي تنتمي إليه الخلية.
