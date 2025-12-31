تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قصف مسيّرات للدعم السريع يوقع عشرات القتلى والجرحى في الدلنج
Lebanon 24
31-12-2025
|
05:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، نقلاً عن مصادر بولاية
جنوب كردفان
، بمقتل 44 شخصاً، مساء أمس، إثر قصف بطائرات مسيرة لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الدلنج.
وأوضح المراسل أن الهجوم أسفر عن سقوط عسكريين ومدنيين، وإصابة 41 مدنياً كانوا بالقرب من موقع سقوط الطائرات المسيرة وسط المدينة وبعض المواقع العسكرية.
وتتعرض مدينتا الدلنج وكادقلي لقصف مستمر عبر الطائرات المسيرة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال جناح
عبد العزيز الحلو
منذ أشهر، بهدف إسقاطهما بعد تعرضهما لحصار لا يزال قائماً.
ويتفاقم وضع المدنيين بشكل متزايد مع موجات النزوح التي تشهدها المنطقة حالياً، وإغلاق
قوات الدعم السريع
للطريق الرابط بين كادقلي والدلنج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع جنوب كردفان
Lebanon 24
عشرات القتلى في هجوم للدعم السريع جنوب كردفان
31/12/2025 15:15:59
31/12/2025 15:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع عدد القتلى بهجوم مسيرة الدعم السريع على شرق الأبيض إلى 24 (الحدث)
Lebanon 24
ارتفاع عدد القتلى بهجوم مسيرة الدعم السريع على شرق الأبيض إلى 24 (الحدث)
31/12/2025 15:15:59
31/12/2025 15:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العربية: مقتل 42 شخصا في الدلنج جنوب كردفان بنيران الدعم السريع
Lebanon 24
العربية: مقتل 42 شخصا في الدلنج جنوب كردفان بنيران الدعم السريع
31/12/2025 15:15:59
31/12/2025 15:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الدعم السريع: قصف معبر أدري بالطائرات المسيّرة يستهدف شريانًا إنسانيًا
Lebanon 24
الدعم السريع: قصف معبر أدري بالطائرات المسيّرة يستهدف شريانًا إنسانيًا
31/12/2025 15:15:59
31/12/2025 15:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية جنوب كردفان
قوات الدعم السريع
عبد العزيز الحلو
الحركة الشعبية
جنوب كردفان
عبد العزيز
العزيز
دنيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ثاني دولة في العالم... شاهدوا كيف استقبلت أستراليا العام الجديد (فيديو)
Lebanon 24
ثاني دولة في العالم... شاهدوا كيف استقبلت أستراليا العام الجديد (فيديو)
08:03 | 2025-12-31
31/12/2025 08:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قراءة إسرائيليّة... لماذا تأخّرت "حماس" في إعلان إغتيال قادتها؟
Lebanon 24
قراءة إسرائيليّة... لماذا تأخّرت "حماس" في إعلان إغتيال قادتها؟
08:00 | 2025-12-31
31/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كم يبلغ عدد سكان غزة حاليّاً؟
Lebanon 24
كم يبلغ عدد سكان غزة حاليّاً؟
07:51 | 2025-12-31
31/12/2025 07:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسبوع المُقبل... العراق يُعلن عن إنسحاب التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد
Lebanon 24
الأسبوع المُقبل... العراق يُعلن عن إنسحاب التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد
07:42 | 2025-12-31
31/12/2025 07:42:01
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر دبلوماسي في غرب أفريقيا بعد حظر السفر الأميركي
Lebanon 24
توتر دبلوماسي في غرب أفريقيا بعد حظر السفر الأميركي
07:40 | 2025-12-31
31/12/2025 07:40:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
10:00 | 2025-12-30
30/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
09:01 | 2025-12-30
30/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن قاموا بعمليات على منصة "صيرفة"... تعميم من وزارة المالية
Lebanon 24
لمن قاموا بعمليات على منصة "صيرفة"... تعميم من وزارة المالية
08:21 | 2025-12-30
30/12/2025 08:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة كشفت الكثير... هكذا اقتنع السنوار والضيف بشنّ هجوم "طوفان الأقصى"
Lebanon 24
وثيقة كشفت الكثير... هكذا اقتنع السنوار والضيف بشنّ هجوم "طوفان الأقصى"
09:00 | 2025-12-30
30/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:03 | 2025-12-31
ثاني دولة في العالم... شاهدوا كيف استقبلت أستراليا العام الجديد (فيديو)
08:00 | 2025-12-31
قراءة إسرائيليّة... لماذا تأخّرت "حماس" في إعلان إغتيال قادتها؟
07:51 | 2025-12-31
كم يبلغ عدد سكان غزة حاليّاً؟
07:42 | 2025-12-31
الأسبوع المُقبل... العراق يُعلن عن إنسحاب التحالف الدولي من قاعدة عين الأسد
07:40 | 2025-12-31
توتر دبلوماسي في غرب أفريقيا بعد حظر السفر الأميركي
07:10 | 2025-12-31
أنقرة تؤكد دعمها لأي مبادرة سورية لتعزيز وحدة وسلامة البلاد
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 15:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 15:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 15:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24