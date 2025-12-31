قصف مسيّرات للدعم السريع يوقع عشرات القتلى والجرحى في الدلنج

أفاد مراسل "العربية" و"الحدث"، نقلاً عن مصادر بولاية ، بمقتل 44 شخصاً، مساء أمس، إثر قصف بطائرات مسيرة لقوات الدعم السريع استهدف مدينة الدلنج.



وأوضح المراسل أن الهجوم أسفر عن سقوط عسكريين ومدنيين، وإصابة 41 مدنياً كانوا بالقرب من موقع سقوط الطائرات المسيرة وسط المدينة وبعض المواقع العسكرية.



وتتعرض مدينتا الدلنج وكادقلي لقصف مستمر عبر الطائرات المسيرة لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية شمال جناح منذ أشهر، بهدف إسقاطهما بعد تعرضهما لحصار لا يزال قائماً.



ويتفاقم وضع المدنيين بشكل متزايد مع موجات النزوح التي تشهدها المنطقة حالياً، وإغلاق للطريق الرابط بين كادقلي والدلنج.

