عربي-دولي
بعد صراع طويل مع السرطان... وفاة حفيدة جون كينيدي عن 35 عاماً
Lebanon 24
31-12-2025
|
05:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفِيَت الصحافيّة تاتيانا شلوسبرغ حفيدة الرئيس الأميركي
جون إف
. كينيدي، عن عمر ناهز 35 عاماً، بعد صراع طويل مع نوع نادر من سرطان
الدم
.
ونشرت عائلتها إعلان الوفاة عبر حساب مؤسسة مكتبة
جون كينيدي
على "إنستغرام". (ارم نيوز)
عربي-دولي
منوعات
جون كينيدي
ف. كينيدي
ارم نيوز
جون كي
جون إف
الصحاف
تيانا
تاتي
تابع
