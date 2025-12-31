تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعد صراع طويل مع السرطان... وفاة حفيدة جون كينيدي عن 35 عاماً
Lebanon 24
31-12-2025
|
05:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفِيَت الصحافيّة تاتيانا شلوسبرغ حفيدة الرئيس الأميركي
جون إف
. كينيدي، عن عمر ناهز 35 عاماً، بعد صراع طويل مع نوع نادر من سرطان
الدم
.
ونشرت عائلتها إعلان الوفاة عبر حساب مؤسسة مكتبة
جون كينيدي
على "إنستغرام". (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... وفاة فنانة عربيّة شهيرة جدّاً (صورة)
31/12/2025 21:16:10
31/12/2025 21:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة الأديب ناجح المعموري عن 81 عاماً
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... وفاة الأديب ناجح المعموري عن 81 عاماً
31/12/2025 21:16:10
31/12/2025 21:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شاركت في مسلسل مع هيفا وهبي.. وفاة فنانة شابة بعد صراع مع السرطان (صورة)
Lebanon 24
شاركت في مسلسل مع هيفا وهبي.. وفاة فنانة شابة بعد صراع مع السرطان (صورة)
31/12/2025 21:16:10
31/12/2025 21:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... الموت يُغيّب بطل مسلسل "Friends" الشهير
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... الموت يُغيّب بطل مسلسل "Friends" الشهير
31/12/2025 21:16:10
31/12/2025 21:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
جون كينيدي
ف. كينيدي
ارم نيوز
جون كي
جون إف
الصحاف
تيانا
تاتي
تابع
قد يعجبك أيضاً
أطباء بلا حدود تحذّر: إسرائيل تهدّد بوقف عملنا في غزة والضفة عام 2026
Lebanon 24
أطباء بلا حدود تحذّر: إسرائيل تهدّد بوقف عملنا في غزة والضفة عام 2026
12:43 | 2025-12-31
31/12/2025 12:43:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. عادات وتقاليد غريبة في بعض الدول ليلة رأس السنة
Lebanon 24
بالفيديو.. عادات وتقاليد غريبة في بعض الدول ليلة رأس السنة
12:43 | 2025-12-31
31/12/2025 12:43:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يستهلّ رأس السنة بـ"اذهبوا إلى الجحيم"
Lebanon 24
ترامب يستهلّ رأس السنة بـ"اذهبوا إلى الجحيم"
12:38 | 2025-12-31
31/12/2025 12:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات تقترب… الحروب تتحوّل إلى أوراق سياسية في أميركا وإسرائيل
Lebanon 24
الانتخابات تقترب… الحروب تتحوّل إلى أوراق سياسية في أميركا وإسرائيل
12:25 | 2025-12-31
31/12/2025 12:25:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هل سيفتح عام 2026 أفقاً سياسياً جديداً للفلسطينيين؟
Lebanon 24
هل سيفتح عام 2026 أفقاً سياسياً جديداً للفلسطينيين؟
12:00 | 2025-12-31
31/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
05:15 | 2025-12-31
31/12/2025 05:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
06:21 | 2025-12-31
31/12/2025 06:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
04:56 | 2025-12-31
31/12/2025 04:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
14:47 | 2025-12-30
30/12/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:43 | 2025-12-31
أطباء بلا حدود تحذّر: إسرائيل تهدّد بوقف عملنا في غزة والضفة عام 2026
12:43 | 2025-12-31
بالفيديو.. عادات وتقاليد غريبة في بعض الدول ليلة رأس السنة
12:38 | 2025-12-31
ترامب يستهلّ رأس السنة بـ"اذهبوا إلى الجحيم"
12:25 | 2025-12-31
الانتخابات تقترب… الحروب تتحوّل إلى أوراق سياسية في أميركا وإسرائيل
12:00 | 2025-12-31
هل سيفتح عام 2026 أفقاً سياسياً جديداً للفلسطينيين؟
12:00 | 2025-12-31
البيت الأبيض متفائل.. هل يستمر الهدوء بين واشنطن وبكين؟
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 21:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 21:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 21:16:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24