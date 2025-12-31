تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

بالصورة... ترامب يُثير الجدل من جديد بشأن صحّته

Lebanon 24
31-12-2025 | 07:01
Doc-P-1462125-639027867121872689.png
أثار ظهور كدمات جديدة على اليدّ اليسرى للرئيس الأميركي دونالد ترامب ترامب، على غرار يده اليمنى، تساؤلات جديدة بشأن صحته.

ولوحظت تغيرات في لون الجلد وكدمات خفيفة على ظهر يدّ ترامب اليسرى، إضافة إلى الكدمة الأكثر وضوحا على يده اليمنى التي ظهرت منذ أشهر.

وأكد خبراء لشبكة "سي إن إن" الأميركية أن تلك الكدمات لا تدعو للقلق لأنها أمر شائع لدى كبار السن، لكنهم حذروا من إحجام ترامب عن الإفصاح عن معلومات بشأن صحته، داعين إلى المزيد من الشفافية والتدقيق. (سكاي نيوز)
 
 
 
كدمات جديدة على يد ترامب
 
 
بالصورة: مشهد من فيلم "الست" حول سيرة أم كلثوم يثير جدلًا واسعًا
تأجيل جديد لمحاكمة نتنياهو يثير الجدل
ترامب يثير الجدل بتصريحات عن زوجته: تحدث عن ملابسها الداخلية!
صورة وزيرة اسرائيلية تثير الجدل
