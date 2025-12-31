بالصورة... ترامب يُثير الجدل من جديد بشأن صحّته

أثار ظهور كدمات جديدة على اليدّ اليسرى للرئيس الأميركي ، على غرار يده اليمنى، تساؤلات جديدة بشأن صحته.



ولوحظت تغيرات في لون الجلد وكدمات خفيفة على ظهر يدّ ترامب اليسرى، إضافة إلى الكدمة الأكثر وضوحا على يده اليمنى التي ظهرت منذ أشهر.



وأكد خبراء لشبكة " إن" الأميركية أن تلك الكدمات لا تدعو للقلق لأنها أمر شائع لدى كبار السن، لكنهم حذروا من إحجام ترامب عن الإفصاح عن معلومات بشأن صحته، داعين إلى المزيد من الشفافية والتدقيق. (سكاي نيوز)

