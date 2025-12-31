تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

توتر دبلوماسي في غرب أفريقيا بعد حظر السفر الأميركي

Lebanon 24
31-12-2025 | 07:40
Doc-P-1462138-639027890440104135.jfif
Doc-P-1462138-639027890440104135.jfif photos 0
قالت مالي وبوركينا فاسو إنهما ستفرضان حظرًا على سفر المواطنين الأمريكيين ردًّا على إجراء مماثل أعلنته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام القليلة الماضية، وفق وكالة "رويترز".

وقالت الدولتان الواقعتان في غرب أفريقيا في بيانين منفصلين أصدرتهما وزارتا خارجيتهما، إنهما تتصرفان على أساس "المعاملة بالمثل" بعد أن أعلن البيت الأبيض في 16 ديسمبر أن ترامب سيضيفهما وخمس دول أخرى إلى قائمة البلدان الخاضعة لحظر سفر كامل. 

وقال البيت الأبيض إن الحظر الموسع، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أول يناير، ينطبق على "الدول التي تعاني من قصور واضح ومستمر وشديد في الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات لحماية الأمة من التهديدات المحدقة بالأمن القومي والسلامة العامة".

وذكرت مالي أمس أن قرار واشنطن إضافتها إلى قائمة حظر السفر اتُخذ دون تشاور مسبق، وأن السبب المعلن لا تبرره "التطورات الفعلية على أرض الواقع". 

ومالي وبوركينا فاسو ليستا أول دولتين تتخذان مثل هذه الإجراءات بحق مواطني الولايات المتحدة بعد استهدافها بقيود السفر التي فرضها ترامب.

فقد نقلت وكالة الإعلام الحكومية في النيجر المجاورة عن مصدر دبلوماسي القول إن نيامي أعلنت في 25 ديسمبر كانون الأول أنها ستتوقف عن إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الأمريكيين، وسط توتر متزايد في المنطقة.

وأعلنت تشاد في يونيو حزيران تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين بعد إدراجها في قائمة سابقة تضم 12 دولة معنية بحظر السفر.
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

إدارة الرئيس

البيت الأبيض

الأمن القومي

دارة الرئيس

دبلوماسي

أفريقيا

