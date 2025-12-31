توتر دبلوماسي في غرب أفريقيا بعد حظر السفر الأميركي

قالت مالي وبوركينا فاسو إنهما ستفرضان حظرًا على سفر المواطنين الأمريكيين ردًّا على إجراء مماثل أعلنته الأمريكي في الأيام القليلة الماضية، وفق وكالة " ".



وقالت الدولتان الواقعتان في غرب في بيانين منفصلين أصدرتهما وزارتا خارجيتهما، إنهما تتصرفان على أساس "المعاملة بالمثل" بعد أن أعلن في 16 ديسمبر أن سيضيفهما وخمس دول أخرى إلى قائمة البلدان الخاضعة لحظر سفر كامل.



وقال البيت الأبيض إن الحظر الموسع، الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أول يناير، ينطبق على "الدول التي تعاني من قصور واضح ومستمر وشديد في الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات لحماية الأمة من التهديدات المحدقة بالأمن القومي والسلامة العامة".



وذكرت مالي أمس أن قرار إضافتها إلى قائمة حظر السفر اتُخذ دون تشاور مسبق، وأن السبب المعلن لا تبرره "التطورات الفعلية على أرض الواقع".



ومالي وبوركينا فاسو ليستا أول دولتين تتخذان مثل هذه الإجراءات بحق مواطني بعد استهدافها بقيود السفر التي فرضها ترامب.



فقد نقلت وكالة الإعلام الحكومية في النيجر المجاورة عن مصدر القول إن نيامي أعلنت في 25 ديسمبر كانون الأول أنها ستتوقف عن إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الأمريكيين، وسط توتر متزايد في المنطقة.



وأعلنت تشاد في يونيو حزيران تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين بعد إدراجها في قائمة سابقة تضم 12 دولة معنية بحظر السفر.

