مسؤول إيرانيّ بارز: سفيرنا الجديد سيتوجّه قريباً إلى لبنان

أعلن المتحدث باسم بقائي، أن العلاقات الدبلوماسية بين ولبنان تسير بشكل طبيعي كما في السابق، مؤكدًا أن الإجراءات الإدارية الخاصة بتعيين الجديد في "اكتملت"، وأن السفير الجديد سيتوجه قريبًا إلى مقر عمله.



وأوضح أن السفير اللبناني في إيران سيقدم اليوم أوراق اعتماده رسميًا، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تسير وفق المسار الدبلوماسي المعتاد، من دون أن يكشف عن هوية السفير الجديد لدى بيروت.

Advertisement